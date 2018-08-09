Pratik tatlı tarifi: Muzlu kolay tatlı nasıl yapılır?

Saatlerinizi ayırmayıp dakikalar içinde tatlı mı yapmak istiyorsunuz? İşte sizlere sadece karıştırıp ve dilimleyerek damak tadınıza uygun tadı yakalayabilirsiniz. Ayrıca meyvelerin tatlıları kolaylaştırmanın en kolay ve sağlıklı yolu olduğunu da unutmayalım. İşte dillere destan kıvamı ile pratik muzlu tatlı tarifi...

PRATİK MUZLU TATLI TARİFİ

Malzemeleri:

160 gram çikolata,

1 paket krema

1 litre süt

6 kaşık şeker

2 kaşık nişasta

2 kaşık un

3-4 adet muz

Kek.

Nasıl yapılır?

Birkaç gün beklemiş kekinizi dilimleyip tatlınızı koymak istediğiniz kabınıza dizin. Ilık süt ile bayatlama durumuna göre ıslatın. Ardından derin bir kapta şeker, un, nişastayı süt ekleyerek kaynayıncaya ve koyulaşıncaya kadar kaynatın. Keklerin üzerine bu karışımı dökün. Çikolataları kırıp sıcak kremaya ekleyin. Bu karışımı muhallebin üzerine dökün ve muzlu tatlınızı en az 4 saat buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun...

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