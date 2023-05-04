Brighton-Manchester United maçı için artık geri sayım başladı. Oldukça formda olan iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşma saat 22:00’de başlayacak. Avrupa futbolunda günün sonucu en merak edilen maçı olan Brighton – Manchester United karşılaşması ile ilgili bilgileri bir araya getirdik…