Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Premier Lig'de zirve değişmedi!

        Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1'de hafta sonu oynanan maçların ardından Arsenal, Barcelona, Inter, Bayern Münih ve PSG liderliklerini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 14:51 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Premier Lig'de zirve değişmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        Premier Lig'de Arsenal, LaLiga'da Barcelona, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        ARSENAL ÜÇ HAFTA SONRA KAZANDI

        Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Leeds United'ı Martin Zubimendi, Karl Darlow (kendi kalesine), Viktor Gyökeres ve Gabriel Jesus'un golleriyle 4-0 yenerek üç hafta sonra galip geldi.

        Zirve takipçilerinden Manchester City, konuk olduğu Tottenham ile 2-2 berabere kaldı, Aston Villa ise evinde Brentford'a 1-0 yenildi.

        Teknik direktör Michael Carrick ile çıkışını sürdüren Manchester United, sahasında Fulham'ı 3-2 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

        REKLAM

        Enes Ünal'ın 85. dakikada oyuna girdiği maçta Bournemouth, Wolverhampton deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

        Ferdi Kadıoğlu'nun 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Brighton, evinde Everton ile 1-1'lik beraberliğe razı oldu.

        Chelsea'nin West Ham United'ı 3-2 yendiği haftada, Liverpool da Newcastle United'ı 4-1 mağlup etti.

        Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Nottingham Forest ise sahasında Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 24. haftasında 53 puana sahip Arsenal, takipçilerinin puan kaybettiği haftada liderliğini pekiştirdi. Manchester City 47 ve Aston Villa 46 puanla Arsenal'ı izledi.

        BARCELONA 3 GOLLE GALİP GELDİ

        LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Elche'yi Lamine Yamal, Ferran Torres ve Marcus Rashford'ın golleriyle 3-1 yendi.

        Zirve takipçisi Real Madrid, sahasında zorlandığı Rayo Vallecano mücadelesini 2-1 kazandı. Ev sahibi takımda Arda Güler, mücadelede 77 dakika görev aldı.

        Atletico Madrid ise deplasmanda Levante ile 0-0 berabere kaldı.

        Osasuna'ya konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlikle dönen Villarreal'in galibiyet hasreti üç haftaya çıktı.

        REKLAM

        Ligde 22 hafta sonunda 55 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Real Madrid 54 ve Atletico Madrid 45 puanla Barcelona'yı takip etti.

        INTER PEŞ PEŞE 4.GALİBİYETİ ELDE ETTİ

        Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda Cremonese'yi Lautaro Martinez ve Piotr Zielinski'nin attığı gollerle 2-0 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

        Zirve mücadelesi veren Napoli, evinde Fiorentina'yı 2-1'lik skorla geçti.

        Juventus ise Parma deplasmanında 4-1 galip geldi. Konuk ekipte kasında ağrı hisseden Kenan Yıldız, ikinci yarının başında oyundan çıktı.

        Semih Kılıçsoy, Cagliari'nin evinde 4-0 kazandığı Hellas Verona maçında 66 dakika görev yaptı ve takımının ikinci golünü attı.

        Emirhan İlkhan ise takımı Torino'nun sahasında Lecce'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 70 dakika görev yaptı.

        Ligin 23. haftasında Inter, 55 puanla zirvedeki yerini korudu. Bir maçı eksik Milan 47, Napoli 46, Juventus 45 ve maç eksiği bulunan Roma 43 puanla Inter'i izledi.

        BAYERN MUNIH ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ PUAN KAYBETTİ

        Bundesliga'da lider Bayern Münih, deplasmanda Hamburg ile 2-2 berabere kaldı ve art arda ikinci kez puan kaybetti.

        REKLAM

        Bavyera ekibinin gollerini Harry Kane ve Luis Diaz, ev sahibi takımın gollerini ise Fabio Vieira Luka Vuskovic kaydetti.

        Borussia Dortmund, evinde Serhou Guirassy'nin "hat-trick" yaptığı maçta Heidenheim'ı 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımda Salih Özcan, uzatma dakikalarında oyuna dahil oldu.

        Ozan Kabak'ın 90 dakika görev yaptığı mücadelede ise Hoffenheim, sahasında Union Berlin'i 3-1'lik skorla geçerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

        Köln ise konuk ettiği Wolfsburg'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımda Cenk Özkacar, 90 dakika sahada kaldı.

        Bayern Münih, 20 haftası geride kalan ligde 51 puanla liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund 45, Hoffenheim 42 ve Stuttgart 39 puan topladı.

        PSG'DEN ART ARDA 6 GALİBİYET

        Ligue 1'de PSG, Strasbourg deplasmanında Senny Mayulu ve Nuno Mendes'in golleriyle 2-1 kazanarak üst üste 6. galibiyetini elde etti.

        Zirve takipçisi Lens, sahasında Le Havre'ı 1-0'lık skorla geçti.

        İnişli çıkışlı performans sergileyen Olimpik Marsilya, Paris deplasmanında 2-2 berabere kaldı.

        Olimpik Lyon ise evinde Lille'i 1-0 yendi. Berke Özer, 90 dakika sahada kalarak konuk takımın kalesini korudu.

        Ligin 20. haftasında PSG, 48 puanla zirvedeki yerini korudu. Lens 46, Marsilya ve Lyon 39'ar puanla PSG'nin ardından sıralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 29 Ocak 2026 (Trump, İran'dan Ne Talep Ediyor?)

        Taliban'ın köleleştirdiği Afganistan. Afganistan örneği bize ne anlatıyor? Dış müdahale demokrasi getirir mi? Trump, İran'dan ne talep ediyor? İran'da topyekün savaş riski var mı? İran Amerikan Armadasını vurur mu? HT360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Mehmet Turan Çağlar ve Akademisyen Dr. Haza...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Üzerine koltuk düşen Ebrar öldü! Annesi kusurlu çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        İstanbul'da kar havası... Peki yağacak mı? İşte o sorunun cevabı!
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        Değerli metallerde düşüş sürüyor
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Taylor'ın ödünç hazinesi
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!
        Şakaydı gerçek oldu, AI insanlığı tehdit ediyor!