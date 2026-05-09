PREMİER LİG: Liverpool-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, günün öne çıkan karşılaşmalarından biri İngiltere'nin iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Chelsea, zorlu Liverpool deplasmanına çıkıyor. Dev mücadele öncesinde futbolseverler ise "Liverpool-Chelsea maç kadrosu" ve "Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Liverpool-Chelsea derbisi için detaylar...
Premier Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken, günün öne çıkan karşılaşmalarından biri İngiltere’nin iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Chelsea, zorlu Liverpool deplasmanına çıkıyor. Dev mücadele öncesinde futbolseverler ise “Liverpool-Chelsea maç kadrosu” ve “Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Liverpool-Chelsea derbisi için detaylar...
LIVERPOOL - CHELSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İngiltere’nin iki köklü kulübü Liverpool ile Chelsea, bugün saat 14.30’da Anfield Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
LIVERPOOL MAÇ KADROSU
Kaleciler: Giorgi Mamardashvili, Alisson, Freddie Woodman, Harvey Davies
Stoperler: Ibrahima Konaté, Giovanni Leoni, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Rhys Williams
Sol bek: Milos Kerkez, Andrew Robertson
Sağ bek: Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Calvin Ramsay
Ön libero: Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Stefan Bajcetic
Merkez orta saha: Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Trey Nyoni
On numara: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai
Sol kanat: Cody Gakpo, Rio Ngumoha
Sağ kanat: Mohamed Salah, Federico Chiesa
Santrfor: Alexander Isak, Hugo Ekitike
CHELSEA MAÇ KADROSU
Kaleciler: Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Gabriel Slonina, Teddy Sharman-Lowe, James Hillson
Stoperler: Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile
Sol bek: Marc Cucurella, Jorrel Hato, Caleb Wiley
Sağ bek: Reece James, Malo Gusto, Josh Acheampong
Ön libero: Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Dário Essugo
Merkez orta saha: Enzo Fernández, Andrey Santos
On numara: Cole Palmer
Sol kanat: Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk
Sağ kanat: Estêvão, Pedro Neto
Santrfor: João Pedro, Liam Delap, Marc Guiu