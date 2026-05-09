        PREMİER LİG: Liverpool-Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

        Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, günün öne çıkan karşılaşmalarından biri İngiltere'nin iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Chelsea, zorlu Liverpool deplasmanına çıkıyor. Dev mücadele öncesinde futbolseverler ise "Liverpool-Chelsea maç kadrosu" ve "Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Liverpool-Chelsea derbisi için detaylar...

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:52
        Premier Lig’de heyecan tüm hızıyla sürerken, günün öne çıkan karşılaşmalarından biri İngiltere’nin iki köklü kulübünü karşı karşıya getirecek. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Chelsea, zorlu Liverpool deplasmanına çıkıyor. Dev mücadele öncesinde futbolseverler ise “Liverpool-Chelsea maç kadrosu” ve “Liverpool-Chelsea maçı hangi kanalda?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Liverpool-Chelsea derbisi için detaylar...

        LIVERPOOL - CHELSA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        İngiltere’nin iki köklü kulübü Liverpool ile Chelsea, bugün saat 14.30’da Anfield Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele, beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

        LIVERPOOL MAÇ KADROSU

        Kaleciler: Giorgi Mamardashvili, Alisson, Freddie Woodman, Harvey Davies

        Stoperler: Ibrahima Konaté, Giovanni Leoni, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Rhys Williams

        Sol bek: Milos Kerkez, Andrew Robertson

        Sağ bek: Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Calvin Ramsay

        Ön libero: Ryan Gravenberch, Wataru Endo, Stefan Bajcetic

        Merkez orta saha: Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Trey Nyoni

        On numara: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai

        Sol kanat: Cody Gakpo, Rio Ngumoha

        Sağ kanat: Mohamed Salah, Federico Chiesa

        Santrfor: Alexander Isak, Hugo Ekitike

        CHELSEA MAÇ KADROSU

        Kaleciler: Robert Sanchez, Filip Jorgensen, Gabriel Slonina, Teddy Sharman-Lowe, James Hillson

        Stoperler: Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana, Mamadou Sarr, Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile

        Sol bek: Marc Cucurella, Jorrel Hato, Caleb Wiley

        Sağ bek: Reece James, Malo Gusto, Josh Acheampong

        Ön libero: Moisés Caicedo, Romeo Lavia, Dário Essugo

        Merkez orta saha: Enzo Fernández, Andrey Santos

        On numara: Cole Palmer

        Sol kanat: Alejandro Garnacho, Jamie Gittens, Mykhailo Mudryk

        Sağ kanat: Estêvão, Pedro Neto

        Santrfor: João Pedro, Liam Delap, Marc Guiu

        Kaçak yük şoförü yaktı! "Böbreklerimi satsam ödeyemem"
