        Premier Lig’de dev karşılaşma! Chelsea - M.United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Premier Lig'de sezonun bitmesine kısa bir süre kalırken, üst sıralardan kopmak istemeyen iki büyük kulüp Chelsea ve Manchester United kozlarını paylaşacak. İki İngiliz ekibi de 3 puan için sahaya çıkarken, futbolseverler maçla ilgili son dakika bilgilerini yakından takip ediyor. Peki Chelsea - M.United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 15:49
        İngiltere’de haftanın en önemli karşılaşmalarından biri, iki köklü kulübün mücadelesine sahne olacak. Ev sahibi Chelsea, son dönemdeki yükselen formuyla Avrupa kupalarına katılım hattına yeniden tutunmuş durumda. Ancak Şampiyonlar Ligi hedefi açısından artık her puanın kritik olduğu bir süreçten geçiyorlar.

        Konuk ekip Manchester United ise sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla üst sıralardaki yerini korumayı başarıyor. Özellikle büyük maçlarda gösterdiği sağlam savunma yapısı ve hızlı geçiş oyunlarıyla dikkat çeken kırmızı şeytanlar, rakiplerine zor anlar yaşatıyor. 55 puanla avantajlı bir konumda bulunan United, Londra deplasmanından kayıpsız ya da en azından puanla dönerek takipçilerinin kendisine yaklaşmasını engellemek istiyor. Peki Chelsea - M.United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        CHELSEA - M.UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İngiltere Premier Lig’in 33. haftasında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

        - Kritik mücadele, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

        - Maça Londra’daki Stamford Bridge Stadyumu ev sahipliği yapacak.

        - Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saati ile 22.00 olarak belirlendi.

        CHELSEA - M.UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

        Premier Lig’de oynanacak bu önemli karşılaşma, Türkiye’de beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

        CHELSEA - M.UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Neto; Pedro

        Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Heaven, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
