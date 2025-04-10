Prens Harry, İngiliz hükümetiyle davalık: Devlet korumasını geri istiyor

Kraliyet görevlerinden çekilerek ABD’ye taşınan Prens Harry, İngiltere ziyaretlerinde devlet korumasını geri alabilmek için mücadele ediyor. Prens Harry, İngiltere'deki güvenliğiyle ilgili temyiz duruşmasının ikinci gününde dün Londra'daki mahkeme salonundaydı.

TEHLİKEDE OLDUĞUNA İNANIYOR

Prens Harry, 2020'de eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakmasının ardından İngiliz hükümetinin otomatik olarak güvenliği kaldırma kararına itiraz ettiği için hukuk mücadelesi veriyor. Ailesiyle birlikte tehdit altında olduğunu savun Harry, tekrar devlet koruması alabilmek için temyiz mahkemesine başvurdu. Daha önce Yüksek Mahkeme bir hükümet kurulunun verdiği 'ihtiyaca göre özel güvenlik' kararının hukuka aykırı ya da mantıksız olmadığına hükmetmişti. Prens ise İngiltere topraklarında olduğu müddetçe korunmak istiyor. Harry bu nedenle, Londra’daki Temyiz Mahkemesi’ne giderek alt mahkemenin kararına itiraz etti.

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"SENİ DESTEKLİYORUM PRENS HARRY"

40 yaşındaki Harry, tehlike altında olduğunu savunduğu İngiltere'deki mahkeme salonundan korumalar eşliğinde dışarı çıktı. Duruşma sırasında bir kadın, Harry'yi desteklediğini belirterek basın mensuplarına çıkıştı. Mahkeme özel oturumdan önce dağılırken ve Harry duruşma salonundan çıkarken kadın, "Seni destekliyorum Prens Harry" diye bağırdı.