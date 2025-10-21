Prens William, amcası Prens Andrew konusunda ayağını sağlam basmayı planlıyor. The Sunday Times'ın haberine göre, 43 yaşındaki Galler Prensi, babası Kral Charles'ın ardından tahta geçtiğinde, adı skandallarla anılan amcasına karşı, babasının aldığından daha sert bir duruş sergileyecek. William, kral olduğunda, Prens Andrew'u, kraliyet hayatının her alanından men edecek.

Prens Andrew, son yıllarını, hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantısının yol açtığı sonuçlarla mücadele ederek geçirdi. Andrew, geçtiğimiz günlerde kraliyet ünvanlarından ve onurlarından vazgeçtiğini duyurdu. Bu kararın hem Prens William ve hem de Kral Charles'ın da dahil olduğu kraliyet ailesinin birçok üyesinin ortaklaştığı bir karar olduğu anlaşıldı.

Saray içinden bir kaynak, People Dergisi'ne konuşarak, Kral Charles ve Prens William'ın ünvan bırakma kararı konusunda aynı fikirde olduğunu söyledi. Ancak The Sunday Times, Charles'ın aksine William'ın sonuçtan memnun olmadığını bildirdi. Habere göre, tahta çıktığında, Andrew'u hem resmi hem de özel kraliyet etkinliklerinden; çoğu resmi etkinlik ve taç giyme töreni de dahil olmak üzere kraliyet hayatından tamamen dışlayacak.