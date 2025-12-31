Prens William'ın maaşı açıklandı

Prens William'ın 'Galler Prensi' olarak üstlendiği rol, önemli mali kaynakları da beraberinde getiriyor. Cornwall Dükalığı, 2025 yılına ait Entegre Yıllık Raporu'nu yayınladı ve Prens William'ın Cornwall Dükü olarak ikinci yılı olan 2024 - 2025 döneminde elde ettiği kazancı açıkladı.

Cornwall Dükalığı, babası Kral Charles'ın, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından 2022'de tahta çıkmasıyla Prens William'ın miras aldığı mülke verilen isim.

22,9 MİLYON STERLİN ÖDENDİ

Açıklanan yıllık raporda, Prens William'a, 22,9 milyon sterlin gibi büyük bir meblağ ödendiği anlaşıldı. Bu miktar, Prens William, eşi Prenses Kate Middleton ve üç çocuklarının resmi harcamaları, hayırseverlik bağışları ve özel giderlerini karşılamak için ödeniyor.

Kraliyet ailesinin çalışan bir üyesi olarak Galler Prensi düzenli bir maaş almıyor. Bunun yerine, yıllık masraflarının büyük bir kısmı, Kral III. Edward tarafından 1337'de tahtın varisi için fon sağlamak amacıyla kurulan Cornwall Dükalığı tarafından karşılanıyor.

1 milyar dolardan fazla değere sahip bu geniş mülk, İngiltere ve Galler'deki 130 bin dönümlük bir alanı kapsıyor ve taht varisi ile ailesini desteklemek için gelir getiren arazi, çiftlikler, evler ve diğer varlıkları içeriyor.