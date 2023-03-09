41 yaşındaki Kate Middleton, ziyaret için Alexander McQueen imzalı siyah pileli elbise giydi, Élan imzalı bir şal ile başını örttü. Çift daha sonra Türkiye'deki afet bölgesinden yeni dönen yardım görevlileriyle bir araya geldi. Son olarak, bağış toplamak için büyük çaba sarf eden diğer topluluklarla buluştu.