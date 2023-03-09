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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prens William ve Kate Middleton Londra'daki deprem gönüllüleriyle buluştu

Galler Prensi ile Prensesi William ve Kate, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için 25 binin sterlinin üzerinde bağış toplayan bir merkezin temsilcileriyle bir araya geldi. Prenses, bu ziyarete başını örterek katıldı

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  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına kişisel bağışta bulunan Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton Londra'daki gönüllülerle buluştu.
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    Kraliyet çifti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım için 25 binin sterlinin üzerinde bağış toplayan bir merkezin temsilcileriyle bir araya geldi. Londra'daki Hayes Müslüman Kültür Merkezi'ne giden çift, gönüllülerle sohbet ederek yapılan yardımlar hakkında bilgi edindi.
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    41 yaşındaki Kate Middleton, ziyaret için Alexander McQueen imzalı siyah pileli elbise giydi, Élan imzalı bir şal ile başını örttü. Çift daha sonra Türkiye'deki afet bölgesinden yeni dönen yardım görevlileriyle bir araya geldi. Son olarak, bağış toplamak için büyük çaba sarf eden diğer topluluklarla buluştu. 
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    Bunlar arasında, 10.000 sterlinden fazla para toplamak üzere Richmond'daki bazı okullarla işbirliği yapan Richmond merkezli Türk Kadınlar Derneği de yer aldı.
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    Prens ve Prenses, Waldegrave Okulu'ndaki 14 yaşındaki Dila Kaya, 15 yaşındaki Lina Alkutubi ve öğretmenleri Natasha Rustam'a katılarak umut ve iyileşmenin sembolü olan origami turna yapımına yardımcı oldu. Prens William ile Kate Middleton, daha önce de Türk derneklerini ziyaret ederek başsağlığı dilemişti. 
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    Öte yandan Birleşik Krallık'taki Afet Acil Durum Komitesi (DEC), depremlerden en çok etkilenen bölgelerdeki insanlara tıbbi tedavi, barınak, gıda ve temiz su gibi yardımların sağlanabilmesi için Türkiye-Suriye Deprem Yardım Çağrısı'nı başlatmıştı. 
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

    *Haberin görselleri AP ve Avalon'dan servis edilmiştir. 
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti
  • Prens William ve Kate Middleton'dan deprem ziyareti

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