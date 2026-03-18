        Prenses Kate Aziz Patrick Günü'nde maskot kurt köpeğini selamladı

        Prenses Kate Aziz Patrick Günü'nde maskot kurt köpeğini selamladı

        Alayın Albayı sıfatıyla Aziz Patrick Günü Geçit Töreni'ne katılan Prenses Kate Middleton, törenin maskot köpeğini selamlamayı ihmal etmedi

        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 16:55
        Prenses Kate maskot köpeği unutmadı

        Galler Prensesi Kate Middleton, Aziz Patrick Günü kutlamasına katıldı. Middleton, İngiltere'nin Aldershot kentindeki Mons Kışlası'nda düzenlenen Aziz Patrick Günü Geçit Töreni'nde İrlanda Muhafızları Albayı ve diğer katılımcılarla bir araya gelirken, törenin simgesi olan yonca yaprağını üzerinde taşıdı. Prenses, Alayın Albayı sıfatını taşıyor.

        Kanser teşhisi ve tedavisi sonrasında geçen yıldan itibaren bu geleneksel kutlamaya yeniden katılmaya başlayan Middleton, 2023'te fahri albay ünvanı almıştı.

        Prenses Kate, geçit töreni için zümrüt yeşili bir palto ve ona uygun bir şapkadan oluşan kombini tercih etmişti. Bu, 2024 Noel'inde giydiği kıyafetin aynısıydı. Ayrıca Prenses, İrlanda bayramının geleneğine uygun olarak kıyafetine birkaç yonca yaprağı daha ekledi.

        Middleton, geçit töreninde alayın maskotu olarak görev yapan İrlanda kurt köpeği Turlough Mor ile bir araya geldi. Prenses, subaylara ve muhafızlara yonca dalları sundu ve Turlough Mor'u selamladı.

        Geçit töreninin ardından prenses, üç askere iyi davranış ve uzun hizmet madalyaları takdim etti. Daha sonra subaylar yemekhanesinde aileleriyle bir araya geldi.

        Etkinlik boyunca keyifli olduğu görülen Prenses Kate, etrafa gülücükler saçtı.

        17 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
