Prenses Kate Middleton, kemoterapi sonrası görev başında ilk kez görüntülendi

Prenses Kate Middleton, kanser tedavisinin sona ermesinin ardından eylül ayında kraliyet görevlerine dönmüş ve Kraliyet Vakfı'nın bir parçası olan Erken Çocukluk Merkezi'nin ekip üyeleriyle bir araya gelmişti. Ancak Prenses Kate'in görev başında ilk fotoğrafı dün paylaşıldı.