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        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton kemoterapi sonrası görev başında ilk kez görüntülendi - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton, kemoterapi sonrası görev başında ilk kez görüntülendi

        Kanser teşhisi sonrası kemoterapi sürecini tamamlayan Prenses Kate Middleton, kraliyet görevlerinin başındayken ilk kez görüntü verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2024 - 10:07 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:15
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        Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapinin bitmesinin ardından kraliyet görevlerinin başındayken ilk kez görüntü verdi.

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        42 yaşındaki Prenses ve aynı yaştaki eşi Prens William, İngiltere'nin Southport kentindeki Southport Toplum Merkezi'ne yaptıkları ziyarette acil durum personeliyle bir araya geldi.

        Middleton, yaklaşık bir ay önce kemoterapiyi bitirdiğini duyurmuştu.

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        Geçen yıl temmuz ayında Southport'taki dans dersi veren merkeze yönelik bıçaklı saldırıda 6, 7 ve 9 yaşında üç kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Kraliyet muhabiri Rebecca English, dün Prenses Kate ile Prens William'ın kurbanların aileleriyle görüştüklerini belirtti.

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        Prenses Kate Middleton, kanser tedavisinin sona ermesinin ardından eylül ayında kraliyet görevlerine dönmüş ve Kraliyet Vakfı'nın bir parçası olan Erken Çocukluk Merkezi'nin ekip üyeleriyle bir araya gelmişti. Ancak Prenses Kate'in görev başında ilk fotoğrafı dün paylaşıldı.

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        Fotoğraflarda Prens William da sakallı yeni imajıyla dikkat çekti.

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        Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulmuştu. Prenses, 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamıştı.

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        Prens William'ın yanı sıra çiftin üç çocuğu Prens George (10), Prenses Charlotte (9) ve Prens Louis'nin (6)de yer aldığı videoda Prenses Kate, bundan sonraki tedavi süreci için, “Tam iyileşme için yolum uzun, günbegün yaşamaya devam ediyorum” demişti.

        #Prenses Kate Middleton
        #kanser
        #kemoterapi
        #kraliyet
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