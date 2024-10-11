Prenses Kate Middleton, kemoterapi sonrası görev başında ilk kez görüntülendi
Kanser teşhisi sonrası kemoterapi sürecini tamamlayan Prenses Kate Middleton, kraliyet görevlerinin başındayken ilk kez görüntü verdi
Galler Prensesi Kate Middleton, kemoterapinin bitmesinin ardından kraliyet görevlerinin başındayken ilk kez görüntü verdi.
42 yaşındaki Prenses ve aynı yaştaki eşi Prens William, İngiltere'nin Southport kentindeki Southport Toplum Merkezi'ne yaptıkları ziyarette acil durum personeliyle bir araya geldi.
Middleton, yaklaşık bir ay önce kemoterapiyi bitirdiğini duyurmuştu.
Geçen yıl temmuz ayında Southport'taki dans dersi veren merkeze yönelik bıçaklı saldırıda 6, 7 ve 9 yaşında üç kız çocuğu hayatını kaybetmişti. Kraliyet muhabiri Rebecca English, dün Prenses Kate ile Prens William'ın kurbanların aileleriyle görüştüklerini belirtti.
Prenses Kate Middleton, kanser tedavisinin sona ermesinin ardından eylül ayında kraliyet görevlerine dönmüş ve Kraliyet Vakfı'nın bir parçası olan Erken Çocukluk Merkezi'nin ekip üyeleriyle bir araya gelmişti. Ancak Prenses Kate'in görev başında ilk fotoğrafı dün paylaşıldı.
Fotoğraflarda Prens William da sakallı yeni imajıyla dikkat çekti.
Prenses Kate Middleton’a ocak ayında geçirdiği karın ameliyatı sonrası kanser teşhisi konulmuştu. Prenses, 9 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan bir video aracılığıyla kemoterapiyi tamamladığını açıklamıştı.