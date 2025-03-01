Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaştığı Prestij Meselesi filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncuları...