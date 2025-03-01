Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler?
Prestij Meselesi filmi 1 Mart Cumartesi günü beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Müzik sektöründe bir döneme damga vuran Prestij Müzik'in kuruluş hikâyesini konu alan 'Prestij Meselesi' filmi, 2023 yılında vizyona girdi. Senaryosunu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği filmin çekimleri, İstanbul ve Almanya'da gerçekleşti. Peki, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi oyuncuları kimler?" İşte Prestij Meselesi filminin konusu ve oyuncu kadrosu...
Başrollerini Engin Hepileri, Eser Yenenler, Mahmut Kırmızıgül, Şebnem Bozoklu, Biran Damla Yılmaz paylaştığı Prestij Meselesi filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Prestij Meselesi filminin konusu nedir? Prestij Meselesi filminin oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte Prestij Meselesi filmi konusu ve oyuncuları...
PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, 1991 yılında kurulan ve özellikle 90'lı yıllar boyunca ülke müziğine birçok önemli ismi kazandıran Prestij Müzik ile yolları kesişen Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu ile birlikte çıktıkları ve yıldızlığa uzanan yolculuğu anlatıyor.
PRESTİJ MESELESİ OYUNCULARI KİMLER?
Engin Hepileri: Hilmi Topaloğlu
Eser Yenenler: Şinasi
Aslıhan Güner: Semiha
Biran Damla Yılmaz: Golhan
Şebnem Bozoklu: Jale
Melisa Döngel: Aysen
Ali Sürmeli: Mehmet Ersoy
Nursel Köse: Fatma
Ece Yaşar: Sevgi
Defne Samyeli: Defne Samyeli
Meral Çetinkaya: Belkis Aran
Erkan Petekkaya: Gani
Erdal Özyağcılar: Serpil Akillioglu
Zafer Ergin: Fahrettin Aslan
Murat Han: Esref
Bülent Emrah Parlak
Mahmut Kırmızıgül
Celil Nalçakan
Melek Baykal
Levent Sülün