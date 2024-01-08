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        Haberler Gündem Prof. Dr. Aydın Ayaydın kimdir? Prof. Dr. Aydın Ayaydın hayatı ve siyasi kariyeri

        Prof. Dr. Aydın Ayaydın kimdir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep ve Konya'da mevcut başkanları yeniden aday gösterme kararı aldığı öğrenilirken Muğla'da Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın ismini açıklayacağı belirtildi. Yapılan açıklmalar sonrasında "Prof. Dr. Aydın Ayaydın kimdir?" sorusu gündeme geldi. İşte Prof. Dr. Aydın Ayaydın hayatı ve siyasi kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 00:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 00:12
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        Edinilen bilgilere göre Gaziantep’te mevcut başkan Fatma Şahin’i, Konya’da da mevcut başkan İbrahim Altay’ı yeniden gösterme kararı alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Osman Gürün’ün yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi için siyaset, iş ve finans dünyasının tanınmış ismi Prof. Dr. Aydın Ayaydın’ın ismini açıklayacak. Peki, Prof. Dr. Aydın Ayaydın kimdir? İşte detaylar...

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        PROF. DR. AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

        1951, Mardin Derik doğumlu olan Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi’nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır.

        Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1983 yılında ekonomi yüksek lisansı ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü ünvanlarını almıştır.

        Takvim, Sabah ve Vatan Gazetelerinde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlanmıştır. Basın Konseyi Temsilciler Kurulu Üyeliği, Beşiktaş Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü de yapan Ayaydın evli ve 3 çocuk babasıdır.

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        1999’dan itibaren Muğla’nın Bodrum ilçesinde yazlarını geçiren 2015 yılından bu yana da sürekli Bodrum’da yaşayan Ayaydın’ın bulunduğu idari görevlerden bazıları:

        -24. Dönem İstanbul Milletvekili ANAP

        Plan Bütçe Komisyonu Üyesi

        -21. Dönem İstanbul Milletvekili CHP

        Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Medya Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı

        - Rekabet Kurumu Kurucu Başkanı - Türkiye Bankalar Birliği Başkanı - Emlakbank Genel Müdürü - Vakıfbank Genel Müdürü

        - Şekerbank Genel Müdürü - YÖK Üyesi - İş Bankası Yönetim Kurulu Üyesi - Türkiye Sınai Kalkınma Bankası YKÜ - Banque Du Bosphore Y.K. Üyesi - Güneş Sigorta Yönetim Kur.Bşk. - Hür Sigorta Yönetim Kurulu Bşk. - Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Bşk.V.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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