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Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'daki hastanelerin deprem hazırlıklarını anlattı

Şişli Etfal Hastanesi'nin Şişli'deki yerine, yeni çocuk hastanesi yapılacak, Haydarpaşa Numune ve Siyami Ersek Hastanesi'nin bazı bölümleri kendi içlerindeki sağlam birimlere nakledilecek. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi için ise kendi yerinde bin 800 yataklı yeni hastane projesi geliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ilçe ilçe, İstanbul'daki hastaneler için yapılan deprem hazırlıklarını, bazı hastanelerin tahliyesi veya taşınmasıyla ilgili tüm detayları anlattı

Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'daki hastanelerin deprem hazırlıklarını anlattı
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DHA

Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından gündeme gelen İstanbul'daki bazı hastanelerin riskli yapı olması nedeniyle tahliyesi veya başka birimlere taşınmasıyla ilgili her bir hastane için tek tek bilgi veren İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastanelerin son durumuyla ilgili en çok merak edilenleri anlattı.

Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul sağlık sisteminin depreme hazırlıkta 2019'dan itibaren pek çok revizyona gittiğini hatırlatarak "Örneğin eskiden yakın illerin hastaneleri ile eşleşme yapılarak, deprem sonrası acil afet durumunun bu hastanelerle beraber yürütülmesi planlanıyordu. Çevre illerin de bu depremden etkileneceği hesaba katılarak daha uzak illerdeki depreme dayanıklı büyük hastanelerimiz işin içine dahil edildi. İstanbul'daki her hastanenin, Aile Sağlığı Merkezinin (ASM) hatta eczanelerin bile hangi uzak ildeki sağlık ekipleriyle eşleştirildiğinin planları yapıldı" dedi.

"İSTANBUL İÇİN KAYSERİ, TRABZON, ERZURUM GİBİ İLLER DESTEK İLLER OLARAK BELİRLENDİ"

2019'daki 5,8'lik depremin ardından İstanbul'un sağlık anlamındaki hazırlıklarında değişim yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, "O zamana kadar yakın illerimiz Tekirdağ, Bursa, Edirne idi destek illerimiz. O zamandan sonra dedik ki ' Bunları değiştirelim. Uzak illerimizi destek iller olarak belirledik. Şu anda İstanbul için Kayseri, Trabzon, Erzurum gibi iller destek illeri haline getirildi. Örneğin Kayseri Şehir Hastanesi ile İstanbul'un hangi bölgesindeki hangi hastane eşleşecek belli. İşte Kayseri şu hastaneleri kompanse edecek. Biz onların hepsini çalıştık. Kayseri'deki Şehir Hastanesi diyelim Mehmet Akif Ersoy ve Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nin o bölgesindeki hastaları yönetecek ve personel desteği oraya gidecek" diye konuştu.

"ASM VE ECZANELER İÇİN DE ANADOLU'DAN DESTEK GELECEK"

Sadece hastanelerin değil, Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve eczanelerin dahi olası deprem sonrası uzak illerdeki eşleşmelerinin yapıldığını kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, bunun önemini de açıkladı. "İstanbul'da 5 bin eczane ve yaklaşık 5 bin 12 Aile Sağlığı Merkezi ve bin 206 aile hekimi var. Bu ASM'leri de depreme hazırlıklı hale getiriyoruz. Yaklaşık 80 ASM'yi yeni kurduk, çelik konstrüksiyonlu, depreme dayanıklı. Çünkü sadece büyük hastanelerin değil, lokaldeki sağlık kurumlarının da hizmet vermeye devam etmesi gerekiyor. Sadece büyük hastaneler değil lokalde büyük eczanesi olsun ASM'si olsun, bunların ayakta kalması gerekiyor ki hafif yaralı ya da ayakta kronik hastalık takibi gereken hastaların faydalanacağı alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Eczanelerle, 2019 ve 2020'de, İstanbul Eczacılar Odası ile eczaneler için de nerede nasıl hizmet vereceğimizi de çalıştık. Gerektiği zaman eczanelerin personelinin değişimi için de çalışıyoruz. Eczacı da sonuçta depremzede olacak. Destek illerden sadece hastaneleri değil, birinci basamak temel sağlık hizmetleri dediğimiz aile hekimlikleri ile aynı zamanda eczaneleri de eşleştiriyoruz. Böylece örneğin yine Kayseri'den özel sektör ya da kamudan çıkan bir eczacı, hangi eczanede hizmet sunacağını önceden biliyor olacak."

"HASTANELERİN YÜZDE 82'Sİ YENİ VEYA YENİLENMİŞ DEPREME DAYANIKLI HASTANELER"

İstanbul'da eski veya riskli olduğu için tahliye edilen, sağlamlaştırma gereken veya başka hastanelere taşınan hastanelerle ilgili de tek tek detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Memişoğlu, şunları söyledi: "İstanbul'da kamu hastanelerinin yüzde 78,2'si tamamen yenilenmiş ya da yeni yapılmış hastaneler. Özel sektörü de eklediğinizde, yüzde 82'si hepsi yeni ve yenilenmiş depreme dayanıklı hastaneler. Geri kalan yüzde 16 ila 18 bandındaki hastanelerin de bir kısmının analizlerini yapıyoruz. Onların neticesine göre hareket edeceğiz. Bir kısmını boşalttık, yakın zamanda yenileyeceğiz. Yeni yaptığımız hastaneler genelde İstanbul'un uzun aksının yukarısında, güney tarafından çok kuzey tarafındaki hastaneler. Sağlık hizmetinin bulunduğu yerden başka bir yerde sunulması ile ilgili bütün planlamalar yapılıyor. Çünkü bizim elimizde öyle bir veri var ki, E-Nabız ve Sağlık Bilgi Sistemleri sayesinde insanlar nereden nereye gidiyor, hangi tanılar nereye başvuruyor. Hangi hastane nereden hizmet alıyor, bu hastaların tanıları nasıl, onları dahi ölçerek yapıyoruz. Mesela şu anda Esenyurt'ta yeni bir hastane yapıyoruz 300 yataklı. Ama başka bir bölgesinde yine başka bir hastane planlamamız var. Çünkü o nüfusun orada hizmet alması lazım. Aynı şekilde Eyüpsultan'ın 3. köprünün kuzey tarafında, Göktürk tarafında bir hastane planlamamız var. Beşiktaş kıyı bölgesi, Pendik kıyı kesiminde hastane planlamamız var. Bunların hepsi artan nüfusa ve sağlık ihtiyaç bölgesine göre planlanıyor."

ŞİŞLİ'YE YENİ ÇOCUK HASTANESİ GELİYOR

Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasındaki hastanelerin tahliye, taşınma, yenileme gibi deprem hazırlığı planlarını da detaylarıyla anlattı. Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul'daki köklü hastanelerin pek çok binasının farklı farklı tarihlerde yapıldığını vurgulayarak, yeni ve sağlam olanlarda hizmetlere devam edileceğini, riskli bölümlerinin tahliye ya da taşınmasının söz konusu olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Memişoğlu, bir kısmı Seyrantepe'ye, bir kısmı Sarıyer'e taşınan Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Şişli'deki arazisine tarihine uygun bir şekilde Çocuk Hastanesi yapılacağının müjdesini de verdi ve "Bazen yıkılacak yıkılmayacak diyorlar ama şu anda o tarihi binadan sadece saat kulesi var. İnşallah geçmişimize saygı anlamında o binanın yerine aynı şekilde orada Çocuk Hastanesi ağırlıklı bir hastane planlamamız var. İstinye Devlet Hastanesi'nin analizini yaptırıyoruz. Kağıthane Devlet Hastanemizin analizi vardı. O analize istinaden bir de analiz yaptıktan sonra onun kullanılamayacağını öngördük. Seyrantepe çok yakın 1.5 km, oraya taşıdık. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları'nın Türkiye'deki temelidir. Onun için yerinde yenilemek için bir çalışmamız var. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Kadın Doğum ve Çocuk Poliklinikleri ile servis binası, Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin bir bloğuna taşındı. Bir kısmı da yeni açtığımız Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı" dedi.

"CERRAHPAŞA BİRKAÇ YIL SONRA KENDİ YERİNDE DEVAM EDECEK"

Pandemi döneminde 45 günde yapılan Acil Durum Hastanesi'nin şu anda Cerrahpaşa'ya can suyu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, Cerrahpaşa'nın birkaç yıl sonra eski yerinde hizmete döneceğini tahmin ettiğini söyleyerek "Cerrahpaşa biliyorsunuz malum sıkıntıya girmişti 45 günde 2 ayda yapılmış hastaneler Cerrahpaşa'ya can suyu oldular. Bu Cerrahpaşa'nın da kendi kampüsü de yapılma aşamasında, ihalesi var. Orası da inşallah çok yakın zamanda yeniden eski yerinde hizmete devam eder.3-4 senelik bir süreç olacak gibi gözüküyor. Samatya'nın sadece poliklinikleriyle ilgili bazı sıkıntılarımız var. Onların analizlerini yapıyoruz. Haseki'yi yeniliyoruz şu anda biliyorsunuz. Çok kısa zamanda orada müteahhite yer teslimi yapacağız. Kardiyoloji Enstitüsü'nün de belli alanlarının hizmet vermesi için görüşmelerimiz var. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ruh sinirin Türkiye'deki temelidir. Onun için, yerinde yenilemek üzere planlamalarımız var. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim Araştırmanın Kadın ve Çocuk Poliklinik binası vardı. Bahçelievler Devlet Hastanesi'nin bir bloğuna taşıdık. Bir kısmınızı da yeni açtığımız Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bazı kısımlarına taşıdık." diye konuştu.

SÜREYYAPAŞA'YA BİN 800 YATAKLI YENİ BİNA

Anadolu yakasında en zor tahliyelerden birinin Süreyyapaşa Göğüs ve Göğüs Cerrahisi hastanesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Memişoğlu, hastanenin Başıbüyük'teki kendi arazisinde bin 800 yataklı yeni bir hastane yapılacağını açıkladı. Prof. Dr. Memişoğlu şu bilgileri vererek "Bir kısmını Başıbüyük'teki Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin Asaf Ataseven ek binasına taşıdık. Bir kısmını da Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne naklettik. Oraya bin 800 yataklı çok güzel bir hastane planlaması yapıyoruz. Erenköy Fizik Tedavi Hastanemiz'in riskli olduğu tespit edildi, onu da Çekmeköy'de yeni açtığımız bir devlet hastanemizin bir kısmına taşıdık. Poliklinikleri de Merdivenköy'de eski Göztepe Hastanesi'nin poliklinik binasında yapıyoruz, aynı zamanda Ünalan'daki bir AVM'nin yakınında aldığımız bir binada hizmet sunuyoruz" dedi.

FATİH SULTAN MEHMET HASTANESİ ARAZİSİNE BİN 200 YATAKLI YENİ HASTANE

Prof. Dr. Memişoğlu, İstanbul Anadolu yakasında durumu en çok merak edilen hastanelerden biri olan Haydarpaşa Numune Hastanesi ile ilgili de şunları söyledi: "Haydarpaşa'nın bazı binaları sağlam, ama bazı binalarıyla ilgili halen tedirginliğimiz var. Birkaç binayı boşaltmıştık zaten. Şimdi cerrahi bloklarına ve acile bakacağız. Ona göre Haydarpaşa'nın bir kısmı ile ilgili tasarrufta bulunabiliriz. Keza Siyami Ersek de öyle. Onun bazı binaları çok eski, bazı binaları yeni yapılmış. Onlarla da ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ya yeni blokları içinde sıkıştıracağız ya da geçici olarak başka hastanelerde hizmet edecek bazı alanları olacak. Sultan Abdülhamid Han Hastanesi de öyle. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok değerli. Orada bin 200 yataklı güzel bir proje yapıldı. Finans Merkezi'nin çok yakınında, hem 2'nci köprü hem 1'nci köprü kesişiminde ve depreme dayanıklı bir zeminde yer alıyor orası da yenileniyor. İçinde prefabrik veya çelik konstrüksiyonlar yaparak, başka alanlarda da hastanenin hizmetini sürdüreceğiz. Ama ana kampus yine hizmetine devam edecek. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde de bazı binaları ile ilgili analizler yapıyoruz. Orası da yine yerinde hizmet verecek ama binalarla ilgili bir sıkıntı olursa başka alanlar da hizmet verecek şekilde planlıyoruz."

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