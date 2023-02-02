1998 yılından 2012’ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde, Anayasa hukuk profesörü olarak derslere girmiştir. İstanbul Şehir Üniversitesi kapanana kadar burada görev alan Serap Yazıcı, 1 Kasım 2020'de gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde bu partiye katıldı. Daha sonra açıklanan bilgi ile birlikte başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak atandı.