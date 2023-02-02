Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne?

Geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı’nın ilgiyle izlenen programı Teke Tek’e konuk olan Prof. Dr. Serap Yazıcı, ülke gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu. Programda güneş gözlüğünü hiç çıkarmayan isim, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Prof. Dr. Serap Yazıcı hakkında merak edilen soruların yanıtları…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne?

    Bloomberg ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu programa katılan Prof. Dr. Serap Yazıcı, dikkat çeken açıklamaları ve tüm program boyunca güneş gözlüğü takması sebebiyle ülke gündeminin konuşulan isimlerinden biri oldu. Peki, Prof Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne? İşte detaylar...
  • Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne?

    PROF. DR. SERAP YAZICI KİMDİR?

    1962 yılında Ankara’da doğan Serap Yazıcı, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden 1984 yılında derece ile mezun olmuştur. 1991-1992 tarihleri arası İngiliz Hükümeti tarafından aldığı bursla Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde 'Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş' temalı bir programa katılan isim, 1995 yılında yüksek lisansını tamamlamış ve Hukuk Doktoru unvanını almıştır. 
  • Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne?

    1998 yılından 2012’ye kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde, Anayasa hukuk profesörü olarak derslere girmiştir. İstanbul Şehir Üniversitesi kapanana kadar burada görev alan Serap Yazıcı, 1 Kasım 2020'de gerçekleştirilen Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi'nde bu partiye katıldı. Daha sonra açıklanan bilgi ile birlikte başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak atandı.
  • Prof. Dr. Serap Yazıcı kimdir? Serap Yazıcı neden gözlük takıyor, hastalığı ne?

    SERAP YAZICI'NIN HASTALIĞI NE?

    Prof. Dr. Serap Yazıcı, 13 yaşında ailesiyle geçirdiği ve annesinin hayatını kaybetmiş olduğu trafik kazasında görme yetisini kaybetmiştir. Yazıcı, bu sebeple hayatını güneş gözlüğü takarak sürdürmektedir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.