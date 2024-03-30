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        Haberler Gündem 3. Sayfa Profesör Interpol tarafından aranıyor - Son dakika haberleri

        Profesör Interpol tarafından aranıyor!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın, Interpol tarafından "cinsel saldırı" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından arandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 08:54 Güncelleme: 30.03.2024 - 08:54
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        Profesör Interpol tarafından aranıyor!
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        KKTC’deki, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman’ın Interpol tarafından çeşitli suçlardan arandığı açıklandı.

        İHA'da yer alan habere göre Resmi Gazete'de yer alan metinde 1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman’ın Kanada’da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı”, “cinsel saldırı”, “öldürmeye teşebbüs” ve “zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

        KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman’ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı.

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        #KKTC
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