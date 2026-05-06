Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Profesöre 'bıçak parası' davası! | Son dakika haberleri

        Profesöre 'bıçak parası' davası!

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. B.V.Ü. ile medikal firma sahibi T.V. hakkında, silikon ameliyatı olan B.Ö. isimli kadından 90 bin TL 'bıçak parası' aldıkları iddiasıyla 'İrtikap' suçundan dava açıldı. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Profesöre 'bıçak parası' davası!

        Diyarbakır’da silikon taktırmak isteyen B.Ö. isimli kadın, 27 Mart 2025’te Dicle Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde görev yapan Prof. Dr. B.V.Ü. tarafından ameliyat edildi.

        DHA'nın haberine göre ameliyatın başarısız olduğunu ve daha sonra ciddi sağlık sorunları yaşadığını iddia eden B.Ö., doktor ve medikal firma sahibi T.V. hakkında kendisinden 90 bin TL ‘bıçak parası’ alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

        İDDİANAME KABUL EDİLDİ

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, şüpheli doktorun, ameliyat için gerekli olmamasına rağmen gerekliymiş gibi göstererek müştekiden 90 bin TL talep ettiği, göğüs silikonlarını temin eden medikal firma sahibi T.V.’nin ise paranın kuyumcu hesabına ‘altın alımı’ açıklamasıyla gönderilmesini istediği kaydedildi. İddianamede, müştekinin havale ettiği paranın daha sonra kuyumcudan altın ve nakit olarak T.V.’ye teslim edildiğinin kamera kayıtlarına yansıdığı belirtildi. Silikonların firmaya geliş bedeli ile hastadan talep edilen ücret arasında yüksek fark bulunduğu, şüphelilerin beyanlarının da çeliştiği ifade edildi. Savcılık, doktor B.V.Ü.’nün ‘İrtikap’, T.V.’nin ise ‘İrtikap suçuna yardım’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

        REKLAM

        "90 BİN AMELİYAT ÖNCESİ ALDILAR, 40 BİN TL DAHA İSTEDİLER"

        Diyarbakır 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına müşteki B.Ö. ile sanıklar B.V.Ü. ile T.V. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren B.Ö., ameliyatın başarısız olduğunu ve ameliyat sonrası ciddi sağlık sorunları yaşadığını ifade ederek, “Bana B.V.Ü.’yü 2024 yılında sanık T.V. tavsiye etmişti. Ben kendisine ameliyat olacağımı söyledim, bunun üzerine tavsiyede bulunmuştu. 2025 yılındaki görüşmede annem ve ablam ile birlikte hastaneye doktor ile görüşmeye gittik. Odadayken sanık doktor bana 90 bin TL ücret olduğunu söyledi. Ben de ‘indirim yok mu’ diye sordum. O da bana ‘bu son fiyattır’ diye söyledi. Sanık doktor bana parayı ‘T.V.’nin hesabına aktarırsınız’ dedi, biz de kabul ettik. Ameliyata girmeden 15 dakika önce sanık T.V. bana ‘parayı göndermezseniz doktor bey ameliyata almayacak’ dedi. Bunun üzerine ablam sanık T.V.’nin gönderdiği banka hesap numarasına parayı gönderdi. Ben heyecanlı olduğum için hesap sahibinin ismine bakmadım. Açıklamaya da ‘altın alımı’ diye yazacaksınız diye söylediler, biz de bu şekilde yazdık. Sonrasında T.V. bana haziran ayına kadar ödemek üzere 40 bin TL de silikon parası olarak istedi. Ameliyat sonrasında ben rahatsızlık yaşadım, özel bir hastaneye gittim. Oradaki doktor benim durumumun ne kadar ağır olduğunu görüp şaşırdı ve antibiyotik tedavisine başladı. Olay nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadım, başka ameliyatlar daha geçirdim” dedi.

        "SİLİKON VE HİZMET BEDELİ"

        Savunma yapan T.V. ise silikonların ücretli şekilde temin edildiğini ve alınan 90 bin TL’nin silikon ile hizmet bedeli olduğunu öne sürerek, “Ben silikon bayiliği de yapmaktayım. Benden silikon almak istediğini belirtti. 100 bin TL ücret söyledim. Sonrasında 90 bin TL karşılığında anlaştık. Silikon ücretleri devlet tarafından ödenmemektedir. 90 bin TL’nin tamamı silikon ve hizmet bedelidir. Doktor B.V.Ü.’ye herhangi bir şekilde para ödemesi yapmadım. İrtikap suçuna herhangi bir şekilde yardım etmedim” diye konuştu.

        "PARA ALDIĞIM İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

        Doktor B.V.Ü. ise savunmasında, hastanın silikon kullanmak istediğini kendisinin söylediğini belirterek, “Ameliyat için göğüslerinin uygun olmadığını ve istediği şekilde dikleştirme işleminin yapılamayacağını söyledim. Buna rağmen müşteki meme ameliyatı olmak istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Ameliyat sonrasında komplikasyon gelişti. Her türlü tedaviyi yapabileceğimi söyledim ancak müşteki tepki gösterdi. Bahsedilen iddiayı kabul etmiyorum. Sanık T.V.’den herhangi bir şekilde nakit ya da başka bir yolla para almadım” dedi.

        Mahkeme başkanı, duruşmayı usule uygun tebligata rağmen duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verip, 18 Haziran’a erteledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da fırtınada hayatını kaybeden Nur toprağa verildi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına sırasında güneş enerjisine bağlı su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden Nur Çakmak (23), toprağa verildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek