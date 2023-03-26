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Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

Fransa'da emeklilik reformuna karşı 16 Mart'tan bu yana süren protestolar devam ederken, hükümet protestolara rağmen geri adım atmayacağını açıkladı

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  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    Fransa'da hükümetin, tartışmalı emeklilik reformunu, ülkenin birçok kentindeki grev, kitlesel protesto ve yaşanan şiddet olaylarına rağmen geri çekmeyeceği bildirildi.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    Hükümet Sözcüsü Olivier Veran, Fransız Journal De Dimanche (JDD) gazetesine verdiği demeçte, protestolara sebep olsa da reformu geri çekmeyeceklerini belirtti.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    "Şiddetin haklı veya müsamaha gösterilebilir bir tepki olacağı fikrinin yerleşmesine müsaade edemeyiz." ifadesini kullanan Veran, yürütmenin yeniden düzenleme yapacağı bir yol haritasıyla devam edeceğini vurguladı.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    Veran, "Emeklilik reformu, reformun emekliliği gibi bir duruma düşmeyecek." yorumunu yaptı.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    Fransa'da gelecekte kendileri veya sonraki hükümetlerin yapacağı başka reformlar olacağına dikkati çeken Veran, "Gelecekteki reformlar arasında da bazıları istenmeyecek ama meşru parlamentonun demokratik olarak onaylacağı ve ülkenin geleceği için gerekli olan reformlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselten yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor. Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok noktasında şiddet olayları yaşanıyor.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

    Önceki gün ülke genelindeki gösterilerde 457 kişi gözaltına alınmıştı.

     

     
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı
  • Protestolar Fransa'yı karıştırdı! Hükümet protestolara rağmen emeklilik reformunu geri çekmeyeceğini açıkladı

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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