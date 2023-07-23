Protestoların 29. haftası: İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklarda!

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Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın Başkanı Yair Lapid de Batı Kudüs'e yürüyen göstericilere katıldı. Lapid, yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya seslenerek "İsrail ordusu ve yargı düzenlemesi arasında tercih yapmasını" istedi.

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TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.