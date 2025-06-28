Provizyon Numarası Nedir? Provizyon Numarası Nerede Yazar, Nasıl Öğrenilir?

Provizyon Numarası Nedir?

Provizyon numarası, banka kartı veya kredi kartı ile yapılan ödeme işlemi sırasında, bankanın işlemi geçici olarak onayladığını gösteren benzersiz bir koddur. Bu numara, kart sahibinin hesabında işlem için gerekli tutarın ayrıldığını ve işlemin güvence altına alındığını ifade eder. Provizyon, ödemenin kesin olarak tamamlanmadan önceki onay aşamasıdır.

Provizyon Numarası Nerede Yazar?

Fatura veya İşlem Dekontu: Kartla yapılan alışverişin ardından verilen satış fişi veya fatura üzerinde yer alır. Genellikle “Provizyon No”, “Authorization Code” veya “Onay Kodu” şeklinde belirtilir.

Banka veya POS Cihazı Ekranı: İşlem sırasında POS cihazında veya banka uygulamasında işlem onaylandığında görüntülenir.

Online İşlem Detayları: İnternet bankacılığı veya mobil uygulamalarda işlem geçmişinde ilgili işlem detayları arasında provizyon numarası görülebilir.

Provizyon numarası genellikle 6-8 haneli rakamlardan oluşan bir koddur

Provizyon Numarası Nasıl Öğrenilir?

İşlem Fişinden veya Faturadan

Kartla ödeme yapıldığında iş yerinden alınan fiş veya fatura üzerinde provizyon numarası yazılıdır.

Banka veya Kredi Kartı Ekstrelerinden

Kart hesabı ekstrelerinde veya banka internet/mobil uygulamalarında işlem detaylarına bakılarak öğrenilebilir.