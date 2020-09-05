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Fransız otomotiv üreticisi PSA ve enerji şirketi Total, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere batarya üretimi konusunda işbirliğine gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket Automotiv Cells Company (ACC) isimli ortak gibi girişime imza attı.

Bu kapsamda, Fransa ve Almanya'da birer fabrika kurulacağı açıklandı. Söz konusu fabrikaların 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. 2030 yılında ise, yılda bir milyon üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

PSA bünyesinde Peugeot, Citroen, DS, Opel gibi markalar bulunuyor. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşması imzalayan şirket, birleşmenin tamamlanmasının ardından kurulacak 'Stellantis' isimli yeni şirket bünyesine geçecek.

İki grubun birleşmesi dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisini ortaya çıkaracak.