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PSA ve Total batarya işbirliğine gitti

Peugeot ve Citroen'in sahibi PSA, Fransa merkezli enerji şirketi Total ile batarya üretimi konusunda işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, iki şirket Automotiv Cells Company (ACC) isimli ortak gibi girişime imza attı. Fransa ve Almanya'da kurulacak fabrikalarda, yılda bir milyon üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor

Total PSA
HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi PSA ve enerji şirketi Total, elektrikli araçlarda kullanılmak üzere batarya üretimi konusunda işbirliğine gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre, iki şirket Automotiv Cells Company (ACC) isimli ortak gibi girişime imza attı.

Bu kapsamda, Fransa ve Almanya'da birer fabrika kurulacağı açıklandı. Söz konusu fabrikaların 2023 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. 2030 yılında ise, yılda bir milyon üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor.

PSA bünyesinde Peugeot, Citroen, DS, Opel gibi markalar bulunuyor. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşme anlaşması imzalayan şirket, birleşmenin tamamlanmasının ardından kurulacak 'Stellantis' isimli yeni şirket bünyesine geçecek.

İki grubun birleşmesi dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisini ortaya çıkaracak.

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