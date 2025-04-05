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        Haberler Spor Futbol Fransa PSG-Angers: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Fransa'da şampiyon PSG! - Futbol Haberleri

        PSG-Angers: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain (PSG), Angers'i 1-0 mağlup edip bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 20:10 Güncelleme: 05.04.2025 - 20:10
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        Avrupa'da ilk şampiyon PSG!
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        Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1'de sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Fransa Ligue 1'in 28'inci haftasında Angers'ı konuk eden PSG, rakibini 55'inci dakikada Desire Doue'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

        Bu sonucun ardından puanını 74 yapan namağlup durumdaki Paris Saint-Germain, bitime 6 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

        SON 13 SEZONUN 11'İNDE ŞAMPİYON!

        Arap sermayesi tarafından satın alındıktan sonra Fransa Ligi'nde şampiyonluklara adeta ambargo koyan PSG, 11'i son 13 sezonda olmak üzere toplamda 13'üncü kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

        Öte yandan Luis Enrique'nin ekibi, ligin kalan haftalarında mağlup olmazsa, Ligue 1'in namağlup şampiyon olan ilk takımı olacak.

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