PSG Arsenal maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam belli oldu. Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal, Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da karşı karşıya geldi. Futbolseverler dev final sonrasında "PSG Arsenal maçı kaç kaç bitti?", "Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte PSG Arsenal maçı skoru ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal'i seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti. PSG bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez şampiyon oldu. İşte Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal maçı önemli anları ve golleri...
PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu PSG oldu. 90 dakikası 1-1 sonuçlanan finalde sonucu penaltı atışları belirledi.
Seri penaltı atışlarını, 4-3 kazanan PSG üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
GOLLER
İlk gol, 6. dakikada Kai Havertz'den geldi Arsenal PSG karşısında durumu 1-0 getirdi.
Dakika 65'te PSG'nin golünü Dembele attı ve skoru 1-1 getirdi.
Normal süresi 1-1 sona eren maçta başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.
120 dakikada eşitlik bozulmayınca sonucu penaltı atışları belirledi.
8. RANDEVU
Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.
PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.
Arsenal finale nasıl geldi?
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Avrupa’da namağlup performansıyla dikkat çekti. İngiliz ekibi lig aşamasını zirvede tamamlarken eleme turlarında Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid’i saf dışı bırakarak finale yükseldi. Arsenal, 2006’dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek ve kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlıyor.
PSG finale nasıl yükseldi?
Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu rakiplerle karşılaştı. Fransız devi eleme turlarında Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi güçlü ekipleri geçerek finale yükselmeyi başardı. Özellikle Bayern Münih karşısında oynanan yarı final serisi büyük heyecan yarattı. PSG, geçen sezon Inter’i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Bu sezon ise üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.
İŞTE 11'LER
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.