        Haberler Bilgi Spor PSG Arsenal maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu? İşte PSG Arsenal maçı özeti ve golleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam belli oldu. Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal, Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da karşı karşıya geldi. Futbolseverler dev final sonrasında "PSG Arsenal maçı kaç kaç bitti?", "Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte PSG Arsenal maçı skoru ve maç özetine ilişkin tüm detaylar...

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 22:15 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal'i seri penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup etti. PSG bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez şampiyon oldu. İşte Şampiyonlar Ligi PSG Arsenal maçı önemli anları ve golleri...

        PSG ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU OLDU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu PSG oldu. 90 dakikası 1-1 sonuçlanan finalde sonucu penaltı atışları belirledi.

        Seri penaltı atışlarını, 4-3 kazanan PSG üst üste 2. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

        GOLLER

        İlk gol, 6. dakikada Kai Havertz'den geldi Arsenal PSG karşısında durumu 1-0 getirdi.

        Dakika 65'te PSG'nin golünü Dembele attı ve skoru 1-1 getirdi.

        Normal süresi 1-1 sona eren maçta başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

        120 dakikada eşitlik bozulmayınca sonucu penaltı atışları belirledi.

        8. RANDEVU

        Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.

        PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.

        Arsenal finale nasıl geldi?

        Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Avrupa’da namağlup performansıyla dikkat çekti. İngiliz ekibi lig aşamasını zirvede tamamlarken eleme turlarında Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid’i saf dışı bırakarak finale yükseldi. Arsenal, 2006’dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek ve kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlıyor.

        PSG finale nasıl yükseldi?

        Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu rakiplerle karşılaştı. Fransız devi eleme turlarında Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi güçlü ekipleri geçerek finale yükselmeyi başardı. Özellikle Bayern Münih karşısında oynanan yarı final serisi büyük heyecan yarattı. PSG, geçen sezon Inter’i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Bu sezon ise üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.

        İŞTE 11'LER

        PSG

        PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.

        Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
