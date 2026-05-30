Şampiyonlar Ligi finali PSG Arsenal maçı TRT 1 izle: PSG Arsenal maçı canlı nasıl, nereden izlenir?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu bu akşam belli oluyor. Paris Saint-Germain (PSG) ile Arsenal, Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskás Aréna'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler dev final öncesinde "PSG Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Şampiyonlar Ligi finali canlı nasıl, nereden izlenir?" sorularına yanıt arıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli kupası için mücadele edecek iki takım da tarihe geçmek istiyor. İşte PSG Arsenal maçı TRT 1 izle ekranı...
Şampiyonlar Ligi finalinde nefesler tutuldu. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda sezonun son ve en önemli maçında PSG ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Milyonlarca futbolseverin takip edeceği mücadele öncesinde Şampiyonlar Ligi finali PSG Arsenal maçının yayın bilgileri, başlama saati ve maç kadrosu gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. PSG üst üste ikinci kez kupayı kazanmayı hedeflerken, Arsenal ise kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin peşinde. Peki, PSG Arsenal maçı hangi kanalda?", "Şampiyonlar Ligi finali canlı nasıl izlenir? Dev final TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Şampiyonlar Ligi finali canlı izle ekranı...
PSG-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
PSG-Arsenal Şampiyonlar Ligi finali, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
8. RANDEVU
Paris Saint-Germain ile Arsenal, Avrupa kupalarında bugüne kadar 7. kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım, 2'şer defa sahadan galip ayrılırken, 3 müsabaka ise berabere tamamlandı.
PSG ile Arsenal arasında 7 Mayıs 2025 tarihinde son oynanan karşılaşmayı Paris Saint-Germain 2-1'lik skorla kazandı.
PSG'DE HEDEF DUBLE YAPMAK
Paris Saint-Germain, Avrupa’nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih’e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon ise Inter'i 5-0'lik skorla geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.
ARSENAL İLK KUPANIN PEŞİNDE
Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 14 maçta 11 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup finale yükseldi. İngiliz temsilcisi, Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez kazanmak için sahaya çıkacak. Daha önce 1 defa finale çıkan Kuzey Londra ekibi, 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu.
Arsenal ayrıca bu sezon Premier Lig'de şampiyon olarak 22 yıl aradan sonra ligde şampiyonluk sevinci yaşadı.
PSG finale nasıl yükseldi?
Luis Enrique yönetimindeki PSG, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oldukça zorlu rakiplerle karşılaştı. Fransız devi eleme turlarında Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih gibi güçlü ekipleri geçerek finale yükselmeyi başardı. Özellikle Bayern Münih karşısında oynanan yarı final serisi büyük heyecan yarattı. PSG, geçen sezon Inter’i 5-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı kazanmıştı. Bu sezon ise üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıkmayı hedefliyor.
Arsenal finale nasıl geldi?
Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal ise Avrupa’da namağlup performansıyla dikkat çekti. İngiliz ekibi lig aşamasını zirvede tamamlarken eleme turlarında Bayer Leverkusen, Sporting ve Atletico Madrid’i saf dışı bırakarak finale yükseldi. Arsenal, 2006’dan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek ve kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı amaçlıyor.
İŞTE 11'LER
PSG
PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele.
Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Trossard, Havertz.