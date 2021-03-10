Paris Saint Germain Barcelona maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...
PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına sahne olacak Paris Saint Germain Barcelona maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe
Barcelona : Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezman, Messi.
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