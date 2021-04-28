Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan PSG Manchester City maçı saat 22:00'de başlayacak...

PSG MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak PSG Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports HD4'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Paris Saint Germain: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe

Manchester City: Ederson; Stones, Dias, Cancelo, Zinchenko; İlkay Gündoğan, Fernandinho, Bernardo; Sterling, Mahrez, De Bruyne