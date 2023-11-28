PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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PSG Newcastle United maçı için geri sayıma geçildi. Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada iki ekip de 3 puan alıp son 16 turu yolunda avantaj için sahaya çıkacak. İşte, futbolseverlerin merakla beklediği PSG Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularının cevapları..