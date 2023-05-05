PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, taraftarların hedefinde olan Lionel Messi ve Neymar hakkında ilk kez konuştu.

Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." dedi.