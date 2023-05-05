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PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, kadro dışı kalan Lionel Messi ve taraftarın evine gidip protesto ettiği Neymar ile ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, taraftarların hedefinde olan Lionel Messi ve Neymar hakkında ilk kez konuştu.

    Christophe Galtier yaptığı açıklamada, "Yönetim, Messi'yi kadro dışı bıraktıklarını bana hafta başında bildirdi. Ben bu kulübün çalışanıyım ve alınan bu kararla ilgili yorum yapmama kararı aldım. Yönetimin kararına saygı duyuyorum." dedi.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Galtier, "Bu kararı ben vermedim dolayısıyla bir karar verme gereği de duymadım. Bu konuda sadece bilgilendirildim ve gereğini yapıyorum." ifadelerini kullandı.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Ayrıca, "Leo döndüğünde kulüp ve oyuncu tarafı görüşecek. Sonuç olarak ne olacağını o zaman göreceğiz." diye konuştu.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    PSG yönetimi, Arjantinli oyuncuyu Suudi Arabistan'a izinsiz seyahat ettiği için iki hafta süreyle kadro dışı bırakmıştı.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Galtier'in ekibi Aralık ayından beri dokuz maç kaybetti ve taraftarlar bu hafta Neymar'ın evinin önünde, Brezilyalı futbolcunun kulüpten gitmesi için tezahüratlar yaptı.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Brezilyalı, Mart ayında ayak bileğinden ameliyat olduğu için sezonu kapattı. Galtier, yıldız forvetin gelecek sezon kulüpte olup olmayacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Tecrübeli antrenör PSG taraftarların eylemlerini kınarken, taraftarların bir oyuncunun evinin önünde protesto yapmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Galtier, Neymar için yaptığı açıklamalarda ''Oyuncunun evinin önünde yapılan protestolara dikkat etmeliyiz. Özel hayat özel kalmalıdır. Taraftarlarımızın öfkesini, hayal kırıklığını anlayabiliyorum. Antrenman sahasında, PSG ofisinde veya Parc des Princes'teki bir maçtan sonra protesto edebilirsiniz ama bunu kimsenin evinde kabul edemem, Neymar ya da başka birisi için'' ifadelerini kullandı.

     
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    NE OLMUŞTU?

    Fransız devi PSG'de taraftarlar Lionel Messi ve Neymar'a karşı adeta isyan bayrağı açtı. PSG'nin ünlü taraftar grubu Ultras, önce kulüp binası, ardından da Neymar'ın evinin önüne giderek iki yıldızı hedef alan küfürlü tezahüratlarda bulundu.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Lorient'e karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Lionel Messi'nin izinsiz şekilde Suudi Arabistan'a gitmesi bardağı taşıran son damla olurken, taraftarlar Arjantinli yıldız ile Neymar'ı hedef tahtasına koydu
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Fransız ekibinin en büyük taraftar gruplarından Ultras'tan bir grup PSG'li, kulüp binası önünde uzun süre sloganlar atarak eylem yaptı.
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    Oldukça agresif hareketler sergileyen taraftarlar, takımın iki süper yıldızı Messi ve Neymar'a küfürler savurdu. Daha sonra Neymar'ın evine giden taraftarlar, burada da Brezilyalı yıldızın aleyhine tezahürat yapıp Neymar'a 'takımdan git' çağrısında bulundu.

     
  • PSG teknik direktörü Galtier, Messi ve Neymar ile ilgili ilk kez konuştu!

    NEYMAR'IN BEĞENİSİ DİKKAT ÇEKTİ

    Protestoların ardından gözler Neymar ve Messi'ye çevrilirken, Neymar'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Brezilyalı yıldız, sosyal medyada 'PSG küçük kulüp' yazılı bir paylaşımı beğenerek taraftarların tepkisine cevap verdi. 

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