PSM Loves2Gather 17 Nisan'da başlıyor

Zorlu PSM, PSM Loves2Gather konser serisi kapsamında düzenlenen Garanti BBVA Genç Konserleri ile 17 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar %100 Studio’da müzikseverleri özel performanslarla buluşturuyor. Kyoto Jazz Massive'in 30. yıl özel performansından Echoes of Prince'in funk dolu gecesine, Danimarkalı Girls in Airports'un büyüleyici enstrümantal yolculuğundan Litvanyalı pop fenomeni The Roop'un enerjik sahne şovuna kadar uzanan program, yerli ve yabancı birçok ismi aynı çatı altında topluyor. Çağan Tunalı & İlhan Erşahin, Ankara Echoes, Selût, Nova Norda ve Gülinler gibi güçlü yerli performanslarla zenginleşen konser serisi, her biri kendi türünün sınırlarını zorlayan sanatçıları dinleyicilerle buluşturuyor.

Müzikseverlerin aşina olduğu PSM Loves2Gather konser serisi, cazdan funka, alternatif poptan deneysel sahne performanslarına kadar geniş bir yelpazede şekillenen konserler, müzikseverlere her gece farklı bir atmosfer vaat ediyor. Danimarkalı topluluk Girls in Airports'un ambient ve folk ezgileriyle örülü derinlikli dünyası, Litvanyalı The Roop'un dans edilebilir pop melodileri ve Latin Grammy ödüllü Silvana Estrada'nın şiirsel şarkıları, müziğin iyileştirici gücünü %100 Studio'nun samimi atmosferine taşıyor. PSM Loves2Gather ve Garanti BBVA Genç Konserlerinin ruhuyla bir araya gelen bu özel seçki, bahar akşamlarında keşfetmeye ve birlikte müzik dinlemenin keyfini çıkarmaya davet ediyor.

GARANTİ BBVA GENÇ KONSERLERİ: KYOTO JAZZ MASSİVE FT. EOANDO + ÇAĞAN TUNALI & İLHAN ERŞAHİN // 17 NİSAN // %100 STUDIO // 21.30 Efsanevi Kyoto Jazz Massive, ilk çıkışlarının 30. yılı şerefine hazırladıkları yepyeni EP ile geri dönüyor ve bu özel projeyi Echoes Of A New Dawn Orchestra ile gerçekleştirdikleri ilk iş birliğinde %100 Studio sahnesine taşıyor. Gospel dokunuşlu jazz-funk ve French disco enerjisiyle bilinç uyandıran "Power"dan Afro, funk, jazz, soul, rock ve elektronik türleri bir araya getiren çok katmanlı "Impulsive Procession"a; broken beat altyapısını boogie hissi ve spiritüel vokallerle canlı banda taşıyan "Love Wars"tan Vanessa Freeman'ın taze vokalleriyle yeniden kaydedilen "Stand Up"a kadar geniş bir repertuvar, grubun 30 yıllık müzikal yolculuğunu çağdaş ve güçlü bir anlatımla özetliyor. Kyoto Jazz Massive'in eşsiz performansının ardından Çağan Tunalı ve İlhan Erşahin de benzersiz sahne enerjileriyle aynı gecede dinleyicilerle buluşacak. GARANTİ BBVA GENÇ KONSERLERİ: ECHOES OF PRİNCE + ANKARA ECHOES // 18 NİSAN // %100 STUDIO // 21.30 10 yılı aşkın süredir Paris'ten Londra'ya, Berlin'den Zagreb ve Monaco'ya uzanan sahnelerde edindikleri güçlü canlı performans deneyimiyle Echoes Of, Avrupa funk sahnesinin en saygın kolektiflerinden biri olarak öne çıkıyor. 70'ler ve 80'lerin Amerikan funk mirasına adanmış özgün tribute projeleriyle tanınan grup, bu kez Echoes Of Prince özel gösterisiyle %100 Studio'da izleyiciyle buluşuyor. Paris'in efsanevi caz kulübü New Morning'de her ay kapalı gişe gerçekleşen "Funk & The City" residency'siyle imza atan kolektif, Howard Johnson ve Junior Giscombe gibi isimlerin yanı sıra Kyoto Jazz Massive için de vazgeçilmez bir backing band olarak öne çıkıyor. Aynı gece Mertkan Erkan imzalı müzik kolektifi Ankara Echoes da sahnedeki güçlü performansı, seyirciyle kurduğu samimi bağ ve 70'lerin rock ruhunu bugünün şehirli sesiyle harmanlayan özgün tarzıyla Echoes of Prince sonrasında unutulmaz bir performansa imza atacak.

GARANTİ BBVA GENÇ KONSERLERİ: GIRLS IN AIRPORTS + SELÛT // 24 NİSAN // %100 STUDIO // 21.30 Danimarka çıkışlı sürükleyici ve dönüştürücü canlı performanslarıyla tanınan özgün müzik topluluğu Girls in Airports, enstrümantal müzikleri caz ambient ve folk gelenekleri arasında özgürce dolaşırken hiçbir türe tam olarak sığmayan bir karakter taşıyor. Vintage klavyeler saksofon ve dünyanın dört bir yanından ilham alan zengin perküsyon yelpazesiyle dikkat çeken enstrümantasyonuyla grup, konserlerinde bir performanstan çok bir yolculuk hissi uyandırarak dinleyiciyi anda kalmaya ve müziğin içine çekilmeye davet ediyor. Avrupa ve Asya'da on yılı aşkın süredir devam eden turneleri boyunca geliştirdikleri kolektif yaratıcılık dilini %100 Studio'ya taşıyacak olan Girls in Airports öncesinde, müzik ve görsel illüstrasyonlar üreten çok yönlü sanatçı Selût sahne alacak. Ambiyans akustik caz ve dünya müziğini güçlü vokalleriyle birleştiren Selût, hologram ve live tracking teknolojileriyle zenginleştirdiği deneysel sahne kurgusuyla izleyiciye görsel ve işitsel bir şölen sunacak.