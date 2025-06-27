Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol PSV'de Ivan Perisic'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı! - Futbol Haberleri

        PSV'de Ivan Perisic'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı!

        PSV Eindhoven, 36 yaşındaki Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'in sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 22:47 Güncelleme: 27.06.2025 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        PSV'de Perisic'in sözleşmesi 2 yıl uzatıldı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV Eindhoven, 36 yaşındaki Hırvat futbolcusu Ivan Perisic'in sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat futbolcunun 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attığı belirtildi.

        PSV Eindhoven'da geçen sezonda 39 maçta süre bulan 36 yaşındaki oyuncu, 16 gol attı.

        Hırvatistan Milli Takımı'nda ise 144 maça çıkan futbolcu, 36 gol kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        "ABD ile İran arasında bir anlaşma sağlanmalı"
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Etkin pişmanlıktan tahliye oldular
        Peş peşe orman yangınları!
        Peş peşe orman yangınları!
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        Sarıyer'deki cinayetin ayrıntıları netleşiyor
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        ABD Başkanı Trump: Hamaney'i ölümden kurtardım
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        GT4 Avrupa Serisi-Spa Francorchamps, HT Spor'da!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Inter'den Barış Alper'e teklif!
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yeniden görüşmeye hazırız
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Fenerbahçe'den Jhon Duran operasyonu!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferleri İstanbul'a geliyor!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        Azra 14 yaşındaydı... Trajik son!
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        27 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        "Küresel ekonomide lojistik hatların önemi her geçen gün artıyor"
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Cam silen dağcılara kahve ikramı
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Araç muayene istasyonlarında Turka dönemi
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        Sosyal medya bağımlılığı ve popülerlik albenisi, gençleri anoreksiyaya sürüklüyor
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! 9 il için "sarı" alarm! Şiddetli fırtına!
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mohamed Salah Bodrum'da
        Mohamed Salah Bodrum'da