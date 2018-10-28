Groningen, 42. dakikada Samir Memisevic'in penaltı golüyle öne geçti. PSV, 45'te Donyell Malen'in golüyle eşitliği sağladı.

PSV Eindhoven'ın serisinin uzamasını ise 86. dakikadaki golüyle Denzel Dumfries sağladı.

Bursaspor'dan sezon başında PSV'ye transfer olan Aziz Behich, yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna alınmadı.

PSV Eindhoven, bu galibiyetle birlikte 10'da 10 yaptı ve 30 puana yükseldi. Son sıradaki Groningen ise 4 puanda kaldı.

PSV, gelecek hafta sahasında Vitesse'yi ağırlayacak. Groningen ise Excelsior'a konuk olacak.





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