PSV Eindhoven- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. Hollanda'nın güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven evinde Alman devi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Futbolseverler, zorlu müsabaka öncesinde maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, PSV Eindhoven- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar ligi son 16 tur maçları için geri sayım başladı. B Grubunu topladığı 9 puanla 2'nci olarak tamamlayan PSV Eindhoven, F Grubu'nu 11 puanla lider bitiren Borussia Dortmund'u ağırlıyor. İki maç üzerinden oynanacak ve çeyrek finalisti belirleyecek olan karşılaşma öncesinde futbol tutkunları maç ile ilgili konuları merak ediyor. Peki, PSV Eindhoven- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PSV EİNDHOVEN- BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
PSV- Dortmund maçı 20 Şubat Salı (yarın) saat 23.00’da başlayacak.
Philips Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV 8.5 ve EXXEN'den yayınlanacak.
Kritik mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
PSV EİNDHOVEN- BORUSSİA DORTMUND MAÇI MUHTEMEL 11'LER
PSV Eindhoven: Benitez, Teze, Ramalho, Boscagli, Dest, Veerman, Schouten, Saibari, Bakayoko, L.de Jong, Lozano
Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Brandt, M. Reus, J. Sancho, Füllkrug
SON DURUMLAR
Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin en zor grubu olarak gösterilen F Grubu'nu lider olarak tamamladı. Alman takımı PSG, Milan ve Newcastle United'ı geride bırarak birinci oldu. Gruplarda 6 maç oynayan Dortmund, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
PSV bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde B Grubunu Lens ve Sevilla'nın önünde ikinci olarak tamamladı. Oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 8 kez sarsarken kalesinde ise 10 gol gördü.