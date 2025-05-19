PSV'nin mucizevi şampiyonluğu nasıl geldi?

Hollanda Eredivisie'de 2024-2025 sezonu başlarken şampiyonluğun en büyük favorileri hiç şüphesiz Feyenoord, Ajax ve PSV'ydi...

Sezona flaş puan kayıplarıyla başlayan Feyenoord, Hollanda Ligi'ne göre şampiyonluğa erken havlu atınca, Ajax ve PSV arasındaki çekişme başlamış oldu.

15. HAFTA PSV 9 PUAN ÖNDE!

Sezonun ilk haftasında liderlik koltuğuna oturan PSV, ilk 20 hafta sonucunda zirvedeki yerini korudu. Hatta 15. hafta sonucunda Ajax'la puan farkını 9'a kadar çıkardı.

24. HAFTA AJAX 8 PUAN ÖNDE Ajax 21. haftada koltuğu ele geçirirken 24. haftada puan farkını 8'e yükseltti ve 32. haftaya kadar ligde önde götürmeyi sürdürdü. REKLAM AJAX 2 MAÇI DA KAZANDI AMA... 10. hafta sahasında PSV'yi 3-2 mağlup eden Francesco Farioli'nin öğrencileri, 27. haftada bu sefer deplasmanda rakibini 2-0 yenerek en büyük darbeyi vurdu. 30. haftada Utrecht karşısında alınan 4-0'lık yenilgi şok etkisi yaratsa da, bu mağlubiyet sonrası çıktığı 3 maçtan sadece 2 puan çıkarabilen Ajax, 33. haftada zirvedeki koltuğunu yine PSV'ye kaptırdı. Son haftaya girilirken PSV, Rotterdam karşısında hata yapmadı ve Ajax'ın bu "cazip" teklifini geri çevirmeyerek sezonu şampiyon olarak tamamladı.