Sasa hisseler son 2 yılda yüzde 1.763 (19 kat) son bir yılda yüzde 868, sadece son bir ayda yüzde 83 artış kaydederken PTA maddesi gündeme geldi. Sasa Polyester'in Türkiye'nin halka açık 4 büyük şirketinin toplam değerini borsada geçmesiyle birlikte "PTA nedir, ne işe yarar ve nerelerde kullanılır?" araştırmaları hız kazandı. İşte, çeşitli polyester ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılan PTA hammaddesi hakkında merak edilenler...