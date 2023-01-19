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Haberler Merak Edilenler PTT Çalışma Saatleri 2023: PTT Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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PTT çalışma saatleri 2023: PTT şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kuruluş tarihi 1800'lü yıllara dayanan oldukça köklü bir yapıda hizmet sunan PTT; kargo, posta ve bankacılık alanlarında hizmet sunmaktadır. 2008 yılında aktif hale gelen kargo taşımacılığı Türkiye'nin dört bir noktasına hizmet sunmaktadır.

PTT Çalışma Saatleri 2023: PTT Şubeleri Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?
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PTT’yi diğer kargo firmalarından farklı kılan en önemli özelliği düşük maliyetle hizmet sağlamalarıdır. Kargoların ücretlendirilmesinde mesafe değil ağırlık ön plandadır. Binlerce şubesi bulunan PTT’nin bu şubeleri belirli günlerde ve saatlerde hizmet vermektedir.

Ayrıca PTT’nin resmi sitesi üzerinden göndereceğiniz kargonun gönderim ücretini öğrenebilir, internet bankacılığı üzerinden online ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Peki, PTT kaçta açılıyor, PTT kaçta kapanıyor, PTT çalışma saatleri 2023, PTT kaça kadar açık, PTT hafta sonu çalışıyor mu, PTT cumartesi açık mı, PTT öğle arası saatleri kaçtır, PTT mesai saatleri nedir? PTT çalışma saatlerine ve hakkında tüm merak edilenlere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

PTT Tarihi

167 yıllık uzun tarihiyle nezaret olarak 23 Ekim 1840 yılında açılan PTT, o dönemlerde Osmanlı devletindeki tüm halkın ve yabancıların posta ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur.2013 yılında anonim şirketi halini alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü yani kısaca PTT’nin merkezi Ankara’dır. Yüzyılları kapsayan bu köklü kuruluş her gün yüzbinlerce insanı ağırlamaktadır. Sunulan bir çok hizmetin yanında PTT gönderilerinizi email ve sms tarzı yollardan online olarak da takip edebilirsiniz.

PTT Çalışma Saatleri 2023

PTT, belirli çalışma saatleri arasında hizmet sunmaktadır. Haftanın beş günü hizmet veren kuruluşun çalışma saatleri sabah 08.30 ile 17.30 arasındadır. Öğle saatlerinde mola nedeniyle kurum kapanır. Mola saatleri ise 12.30 ile 13.30 arasındadır. 13.30’dan sonra tekrar kurumun kapıları açılır.

PTT Kaçta Açılıyor?

Yaklaşık beş bin şubesiyle hizmet sunan PTT’de mesai haftanın beş günü sabah 08.30’da başlanmaktadır. Gitmek istediğiniz PTT şubesinin mesai başlama saatini internet üzerinden de teyit ettirebilirsiniz.

PTT Kaçta Kapanıyor?

08.30’da mesaiye başlayan çalışanlar 17.30’da görevlerini bitirirler. Bazı şubelerde mesai saati bitimi 17.00 olsa da genel olarak çoğu şube 17.30’a kadar hizmet sunmaktadır.

PTT Kaça Kadar Açık?

PTT şubeleri saat 17.30’a kadar ziyaretçilerine hizmet sunmaktadır. Sermayesinin tamamı devlete ait olan PTT’nin sık tercih edilme neden diğer kargo firmalarına özellikle kargo gönderme hususunda nazaran daha düşük fiyat aralığına sahip olmasıdır.

PTT Hafta Sonu Çalışıyor Mu?

Özellikle hafta içi çalışan kesim tarafından en merak edilen sorulardan biri de hafta sonu PTT’nin çalışıp çalışmadığıdır. Hafta sonu PTT belli başlı şubelerin dışında kapalıdır. Bu şubeler de ancak saat 13.30’a kadar yani yarım gün hizmet vermektedir. Pazar günleri ise tüm şubeler kapalıdır.

PTT Cumartesi Açık Mı?

Cumartesi günleri normalde PTT şubeleri kapalıdır. Ancak belli başlı şubeler 08.30 ile 13.30 arasında hizmet vermektedir. Ancak kargolar hafta sonu dağıtıma çıkarılmamaktadır. Bu yüzden kargonuzu şubeye giderek elden teslim almanız gerekmektedir.

PTT Öğle Arası Saatleri

PTT şubelerinin öğle arası mola saatleri 12.30 ile 13.30 arasındadır. Yani öğle molasında kurumda herhangi bir işlem yapamayacağınızdan dolayı bu 1 saatlik molanın bitmesini beklemeniz gerekmektedir. Özellikle mola saatlerinin bitmesine yakın kuyruk oluşumu gözlenebileceğinden dolayı erken bir saatte giderek sırada yerinizi alabilirsiniz.

PTT Mesai Saatleri

PTT mesai saatleri bazı şubelere göre farklılık gösterse de genelde stabil bir yapıda hizmet sunmaktadır. Mesai saatlerine 08.30’da başlanır 17.30’da son verilir. 12.30 ile 13.30 arası ise öğle molası saatleridir.

Çalışma Saatleri: 08.30 – 17.30

Öğle Molası: 12.30 – 13.30

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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