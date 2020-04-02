SSK emeklileri ilk maaşlarını PTT'den almaktadırlar. Bu nedenle bu gruptaki emeklilerimizin maaşlarını PTT'den almak için herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Emekli Sandığı ve Bağkur emeklileri ise, SGK İl Müdürlüğüne müracaat ederek veya PTT işyerlerinden alacakları e-Devlet şifresiyle www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden maaşlarını PTT'ye taşıyabileceklerdir.

1000 TL SOSYAL YARDIM ÖDEMESİ ADRESLERE YAPILACAK

Dünya Sağlık Örgütünce yüksek riskli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle dünyada birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde salgının yayılmasının engellenmesi, vatandaşlarımız sağlık güvenliklerini ve kamu düzenini korumak için sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına birçok tedbire başvurulmuştur.

Salgının vatandaşlarımız üzerindeki sosyo-ekonomik yükünü hafifletmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile vatandaşlarımıza yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı adı altında bir tedbir paketi yürürlüğe konulmuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 01.04.2020 tarihinden itibaren 81 il ve 923 ilçemizde uygulanmaya başlamıştır.

İlk etapta 2.111.000 haneye PTT aracılığıyla 1.000 TL ödemenin 5 günlük bir takvimde yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak yaşadığımız dönemin özelliği kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliklerini riske atılmaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın (PTT) ortak değerlendirmeleri sonucunda;

oluşacak yoğunluk nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık güvenliğini riske atmamak için PTT şubelerinde bahsekonu ödemeler yapılmayacaktır.

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemeleri 03.04.2020 Cuma saat 10:00’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacaktır.

SGK MAAŞ İŞLEMLERİ

Emekli maaşımı Türkiye genelinde istediğim PTT işyerinden alabilir miyim?

Şirketimiz aracılıyla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşınızı Türkiye genelinde dilediğiniz PTT işyerinden alabilirsiniz.

Emekli maaşımı konutumda alabilmem için ne yapmalıyım?

Emekli maaşınızı konutta alabilmeniz için en yakın Sosyal Güvenlik İl Merkezine maaşınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.

Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir ek ücret alıyor musunuz?

Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde ilave bir ücret yoktur.

Konutta teslim hizmeti ile maaş ödemesinde herhangi bir yaş sınırı var mıdır?

Hak sahiplerine konutta teslim hizmeti ile yapılan maaş ödemelerinde yaş sınırlaması yoktur.

Maaşımı başka bankadan PTT'ye taşımak için ne yapmalıyım?

En yakın PTT işyerine başvurup e-Devlet şifresi alarak "http://turkiye.gov.tr" internet adresine giriş yaparak e-Devlet şifreniz ile ya da SGK İl Müdürlüğüne bir dilekçe vererek maaşınızı PTT'ye taşıyabilirsiniz.

Maaşım PTT'de kaç ay bekler?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri adına gönderilen maaşlar 12 ay süreyle, Şirketimizde ödenmek üzere beklemekte, hak sahibi tarafından alınmaması halinde bekleme müddeti sonunda ilgili Kuruma iade edilmektedir.

Maaşımı Pttkart ile almak için ne yapmalıyım?

İkametgah adresinize gönderilen Pttkart'ı kullanabilmeniz için adresinize gönderilmiş olan Pttkart ve ödemelerde geçerli bir kimlik belgesi ile (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport ya da Avukatlık belgesinden herhangi biri) işlemlerin tamamlanması için en yakın PTT merkezine müracaat etmeniz yeterlidir.