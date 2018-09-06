2018 yılı itibari ile bünyesine 5 bin personel alımı yapacak olan PTT, personel alım sınavını 12 Ağustos tarihinde 17 merkezde düzenlemişti. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. PTT personel alım sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

PTT PERSONEL ALIM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Konuyla ilgili resmi bir açıklama olmamasıyla birlikte PTT sınav sonuçlarının ay sonuna kadar açıklanması tahmin ediliyor. Sonuçlar ile ilgili net tarih açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz...

SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

PTT personel alım sınavı soru ve cevaplarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIM SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Sınavda; Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonlarına başvuranlardan yazılı ve sözlü sınav sonucunda 70 puan ve üstü alanlar; Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık), Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama), Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik), Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (PTT'de çalışan firma elemanı), Postacı, Postacı (PTT'de çalışan firma elemanı) pozisyonlarına başvuranlardan yazılı sınav sonucunda 60 puan ve üstü alanlar başarılı sayılacak.

GÖREVE NE ZAMAN BAŞLANILACAK?

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren belirli dönemler halinde en geç bir sene içinde başlanılacak.

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