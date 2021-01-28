Üç aylar ne zaman başlıyor?

PTT Personel alımı 2021 için meraklı bekleyiş başladı. Milyonlarca vatandaş geçtiğimiz yıl duyurulan 55 bin personel alımı başvurularını bekliyor. Peki, PTT Personel alımı başvuru ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2021

PTT Personel alımları ile ilgili henüz yeni bir duyuru yayınlamadı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT personel alımı iş başvuruları, PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru alanlarının seçilmesi,

Başvuru sonrasında adaylar KPSS puanlarına göre ve seçtikleri alana göre değerlendirilecek,

PTT personel alımı sınavlarına katılım şartını sağlayan adaylar, sınav katılım parasını Ziraat Bankası veya PTT web sitesi üzerinden yatırabilirler.