PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Soruları vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan birisi oldu. Bilindiği üzere, PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri'nde (PTTPAL) AŞ, zırhlı araçlarda görevlendirilmek üzere alınacak bin 100 personelin alınacağını duyurmuştu. Bunun üzerine vatandalar başvuru tarihlerini dört gözle bekliyordu. PTT daha sonra personel alımlarında erteleme kararı aldıklarını duyurdu.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüzbinlerce vatandaşın merakla beklediği PTT personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça haberimizde yayınlanacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI ERTELEME KARARI

"PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi, yüzde 100 PTT A.Ş. İştiraki olarak nakit taşıma hizmetleri (banka ve finans kurumları, kuyumculuk ve mücevherat, perakende zincirleri, kamu kurumları, eğlence ve spor aktivite şirketleri vb.),nakit işleme hizmetleri (banknot işleme, madeni para işleme, ATM nakit hazırlama ve kasalama),ATM hizmetleri (nakit ikmal ve nakit zarf toplama, diğer teknik ve operasyonel hizmetler),değerli kargo lojistik hizmetleri kapsamında para ve değerli taşların taşınması ve pazarlanmasına yönelik faaliyet yürütmek üzere kurulmuştur.

Yürütmekte olduğumuz ve kısa vadede gerçekleştireceğimiz projelere yönelik acil insan kaynağı ihtiyacına binaen iş ilanına çıkılmıştır ancak yeni faaliyete geçen İştirak Şirketimizin yapılanma, şubeleşme ve yatırım süreçlerini planlama aşaması devam etmekte olduğundan personel alımına ilişkin söz konusu ilan geçici bir süreliğine ertelenmiştir.

PTT Para Lojistik ve Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.'nin bundan sonra yapacağı işe alımlarda, süreçlerin İştirak Şirketimizin vermiş olduğu ilan ve kanallar üzerinden takip edilmesi gerekmektedir."