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PTT personel alımında son durum ne? PTT 55 bin personel alımı ne zaman?

PTT personel alımı detayları için araştırmalar sürüyor. PTT geçtiğimiz ay açıklanan sınav sonuçlarıyla 5 bin personeli bünyesine katmıştı. Kuruma 55 bin personel alımı daha yapılacak. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

06.11.2018 - 20:10 | Güncelleme:

PTT 55 bin personel alımı ne zaman? sorusu geçen ay 5 bin personelin kurum bünyesine katılması sonrası soruluyor. PTT toplamda 60 bin personel alacak. Peki geriye kalan 55 bin personelin alım işlemleri için başvurular ne zaman yapılacak? PTT personel alımına dair detaylar haberimizde.

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT 5 bin personel alımı için süreç geçen ay sona ermişti. Şimdi gözler toplamda 60 bin personel alımı yapılacağı ilan edilen PTT'de. Ancak PTT'den henüz geriye kalan 55 bin boş kadro için bir açıklama yapılmadı. PTT insan kaynakları sayfası üzerinden yapılacak duyurulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PTT İK DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

 

PTT'NİN 5 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN ARADIĞI ŞARTLAR ŞÖYLEYDİ:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 14 Mayıs 1984 tarihi ve bu tarihten sonra doğanlar müracaat edebilecek.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Ana yasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar , cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı m adde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olmak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f ) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

g) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ ) Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. ( 21 /05/2018 tarihinde veya önceki bir tarihte mezun olmak).

h ) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı ) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i ) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca b ulunmamış olmak.

j) Yapılacak “ yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak.

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