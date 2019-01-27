Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçlarının sonuçları ile birlikte merak konusu oluyor. Süper Lig'in 19. haftası Cuma günkü Beşiktaş Erzurumspor karşılaşmasıyla başladı. Bugünkü Konyaspor - Antalyaspor, Rizespor Akhisarspor ve Sivasspor - Trabzonspor maçları ile devam eti. Bu haftanın kritik maçı ise yarın oynanacak liderlik yarışındaki Başakşehir ile Kasımpaşa karşılaşması olacak. TFF 19. hafta puan durumu, maç sonuçları ve fikstürü haberimizde.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG 19. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 11 5 2 26 10 16 38 2.GALATASARAY A.Ş. 19 10 5 4 37 21 16 35 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32 4.ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 19 8 6 5 32 24 8 30 6.KASIMPAŞA A.Ş. 18 9 2 7 37 29 8 29 7.TRABZONSPOR A.Ş. 18 8 5 5 34 26 8 29 8.ANTALYASPOR A.Ş. 19 8 4 7 19 23 -4 28 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24 10.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23 11.GÖZTEPE A.Ş. 19 7 1 11 20 23 -3 22 12.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21 14.MKE ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 19 3 9 7 23 29 -6 18 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17 17. FENERBAHÇE A.Ş. 18 3 8 7 17 25 -8 17 18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17