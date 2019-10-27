Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Puan durumu tablosu derbi maçının ardından değişti. Galatasaray kaç puan? Beşiktaş kaç puanda? Süper Lig Cemil Usta sezonunda 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Vodafone Park'taki dev derbiyi siyah beyazlılar Umut Nayir'in golüyle 1-0 kazandı. Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde ederken, Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a mağlup olan Galatasray ise, ligdeki ikinci mağlubiyetini 7 maç sonra derbide aldı.
SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AYTEMİZ ALANYASPOR
|9
|5
|3
|1
|19
|11
|8
|18
|2.FENERBAHÇE A.Ş.
|9
|5
|2
|2
|18
|9
|9
|17
|3.BTC TURK YENİ MALATYASPOR
|9
|5
|1
|3
|22
|10
|12
|16
|4.TRABZONSPOR A.Ş.
|8
|4
|3
|1
|17
|10
|7
|15
|5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|9
|4
|3
|2
|16
|11
|5
|15
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|8
|4
|2
|2
|14
|10
|4
|14
|7.GALATASARAY A.Ş.
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
|8.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|9
|3
|3
|3
|11
|12
|-1
|12
|9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|9
|3
|3
|3
|11
|13
|-2
|12
|10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|9
|3
|3
|3
|14
|18
|-4
|12
|11.KASIMPAŞA A.Ş.
|9
|3
|2
|4
|12
|13
|-1
|11
|12.YUKATEL DENİZLİSPOR
|9
|3
|2
|4
|9
|10
|-1
|11
|13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|9
|3
|2
|4
|10
|16
|-6
|11
|14.ANTALYASPOR A.Ş.
|9
|3
|2
|4
|10
|17
|-7
|11
|15.GÖZTEPE A.Ş.
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|16.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|2
|3
|4
|6
|13
|-7
|9
|17.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|1
|3
|5
|12
|14
|-2
|6
|18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|9
|0
|4
|5
|8
|19
|-11
|4
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