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HaberlerFutbol

Puan durumu - Spor Toto Süper Lig puan durumu (9. hafta) maç sonuçları 27 Ekim

Süper Lig puan durumu Beşiktaş - Galatasaray derbisinden sonra merak ediliyor. Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 yenerek 3 puanı aldı. Süper Lig'de puan durumu tablosu değişmiş oldu. Peki güncel puan durumu tablosu nasıl oldu? İşte 27 Ekim Süper Lig puan durumu

puan durumu

Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Puan durumu tablosu derbi maçının ardından değişti. Galatasaray kaç puan? Beşiktaş kaç puanda? Süper Lig Cemil Usta sezonunda 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Vodafone Park'taki dev derbiyi siyah beyazlılar Umut Nayir'in golüyle 1-0 kazandı. Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde ederken, Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a mağlup olan Galatasray ise, ligdeki ikinci mağlubiyetini 7 maç sonra derbide aldı. 

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)

 OGBMAYAVP
1.AYTEMİZ ALANYASPOR95311911818
2.FENERBAHÇE A.Ş.9522189917
3.BTC TURK YENİ MALATYASPOR951322101216
4.TRABZONSPOR A.Ş.84311710715
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR94321611515
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK84221410414
7.GALATASARAY A.Ş.934299013
8.BEŞİKTAŞ A.Ş.93331112-112
9.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR93331113-212
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.93331418-412
11.KASIMPAŞA A.Ş.93241213-111
12.YUKATEL DENİZLİSPOR9324910-111
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.93241016-611
14.ANTALYASPOR A.Ş.93241017-711
15.GÖZTEPE A.Ş.9234811-39
16.MKE ANKARAGÜCÜ9234613-79
17.GENÇLERBİRLİĞİ91351214-26
18.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR9045819-114

 

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