Süper Lig puan durumu merak ediliyor. Puan durumu tablosu derbi maçının ardından değişti. Galatasaray kaç puan? Beşiktaş kaç puanda? Süper Lig Cemil Usta sezonunda 9. haftanın en önemli maçında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Vodafone Park'taki dev derbiyi siyah beyazlılar Umut Nayir'in golüyle 1-0 kazandı. Derbiden üç puanla ayrılan Beşiktaş, bu sezonki üçüncü galibiyetini elde ederken, Süper Lig'in ilk haftasında Denizlispor'a mağlup olan Galatasray ise, ligdeki ikinci mağlubiyetini 7 maç sonra derbide aldı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU (GÜNCEL)