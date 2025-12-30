Habertürk
        PUBG'den üç büyükler ile anlaşma

        PUBG'den üç büyükler ile anlaşma

        PUBG MOBILE, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile lisans anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında üç kulüp, resmi lisanslı içerikleriyle PUBG MOBILE'de yer almaya başladı. 29 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren iş birliğiyle, kulüplerin ikonik formaları oyun içi ücretsiz içerik olarak kullanıma sunuldu

        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 14:56 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:56
        PUBG'den üç büyükler ile anlaşma
        PUBG MOBILE, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray iş birliğiyle kulüplerin renklerini ve resmi lisanslı içeriklerini oyun dünyasına taşıdı. Proje kapsamında ilerleyen dönemlerde iş birliği çerçevesinin farklı ögelerle genişletilmesi hedefleniyor.

        PUBG Mobile Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, yaptığı değerlendirmede, “PUBG MOBILE olarak, Türkiye’deki devasa ekosistemimizi, ülkemizin en kıymetli spor markalarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile bir araya getirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğini, PUBG MOBILE’ın kapsayıcılığı ile futbolun vazgeçilmez tutkusunu harmanlayan çok değerli bir adım olarak görüyoruz. 2026 yılında İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Dünya Şampiyonası (PMGC) öncesinde, yerel değerlerimizi global platformumuza taşıyarak Türk takımlarımızın dünyadaki temsiline destek olmaya ve topluluğumuza benzersiz deneyimler sunmaya devam edeceğiz” dedi.

