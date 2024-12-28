Pudingli İrmik Tatlısı Tarifi: Pudingli İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?
Harika bir lezzete sahip olan irmik tatlısı puding ile birleştiğinde adeta damaklarda bir lezzet şöleni yaratır. Gerek çay saatlerinin gerekse de davet sofralarında yerini alan bu mükemmel lezzet görsel açıdan da göz doldurucu bir görünüme sahiptir. İşte büyük küçük herkes tarafından sevilen pudingli irmik tatlısı tarifi…
Hafif yapısı nedeniyle herkesin keyifle tükettiği pudingli irmik tatlısı yapımı son derece basit ve evde bulunan malzemeler ile hızlı bir şekilde yapılabilen pratik bir tariftir. Peki, pudingli irmik tatlısı nasıl yapılır? Mutfağa girmeyi seven herkes tarafından rahat bir şekilde yapılabilecek bu tarifin detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…
PUDİNGLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ
Herkesin kolay bir şekilde yapabileceği bu pudingli irmik tatlısı evde bulunan malzemeler ile yapılabilecek kolay bir tarife sahiptir. Pudingli irmik tatlısı yapabilmek için gerek malzemeleri öğrenebilmek için yazının devamını okuyabilirsiniz…
Pudingli irmik tatlısı malzemeleri;
• 9 yemek kaşığı irmik
• 12 yemek kaşığı toz şeker (1 su bardağı)
• 1 litre süt
• 1 paket vanilya
Pudingli irmik tatlısının üzeri için kullanılacak malzemeler;
• 1 paket kakaolu puding
• Puding paketinin arkasında belirtilen süt miktarından yarım su bardağı eksik olacak kadar süt
PUDİNGLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?
Tatlı krizlerini yenmenin hafif bir yolu olan pudingli irmik tatlısı yapımı oldukça kolay bir tatlıdır. Herkes tarafından kolay bir şekilde yapılabilecek olan pudingli irmik tatlısı tarifi hafif tatlıları seven kişilerin sıklıkla yapmayı tercih ettiği bir tariftir.
Peki pudingli irmik tatlısı nasıl yapılır?
Pudingli irmik tatlısı yapımı öncesinde şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;
• 4 - 6 kişilik
• 5 dakika hazırlama süresi
• 20 dakika pişirme süresi
• 1 porsiyonu 430 kalori
Pudingli irmik tatlısı hazırlanışı:
• İlk olarak derin bir tencerenin içerisine süt, irmik, vanilya ve şekeri ekleyerek karıştırın ve ocağın altını açın.
• İrmikli muhallebi karışımı koyu bir kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
• Tatlınızı servis etmek istediğiniz tatlı kabını biraz suyla ıslatın. Bu sayede tatlınız kalıptan çok daha rahat bir şekilde çıkar.
• Pişirdiğiniz irmikli muhallebiyi daha önce ıslattığınız tatlı kabınızın içerisine dökün ve kaba eşit bir şekilde yayın.
• Tatlı kabını bir kenara alarak irmikli muhallebiyi soğumaya bırakın.
• Ardından pudingi ve sütü derin bir tencerenin içerisine alın ve karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alıncaya dek pişirin ve ardından pudingi ocaktan alarak bir kenara koyun.
• Hazırlamış olduğunuz kakaolu pudingin üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak soğumaya bırakın.
• Soğumuş olan kakaolu pudingi irmikli muhallebinin üzerine dökerek eşit bir şekilde yayın.
• Pudingli irmik tatlısını buzdolabına yerleştirerek yaklaşık 1 – 2 saat kadar dinlenmesi için bırakın.
• İşte, pudingli irmik tatlısı hazır. Dilimlediğiniz pudingli irmik tatlısını servis tabaklarına alarak isteğinize göre süsleyebilir ve servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
PUDİNGLİ İRMİK TATLISI YAPIMI için PÜF NOKTALARI
Son derece lezzetli pudingli irmik tatlısı bazı püf noktalarına uyulduğunda çok daha lezzetli ve görsel açıdan daha da göze hitap eden bir hale gelebilir. İşte pudingli irmik tatlısının lezzetine lezzet katabilmek için uyulması gereken bazı püf noktaları…
• Pudingli irmik tatlısı tarifini borcam veya tatlı kabı yerine kuplarda hazırlayarak sunabilirsiniz. Servis için isteğinize göre ceviz, Hindistan cevizi veya toz Antep fıstığından faydalanabilirsiniz.
• Pudingli irmik tatlısının irmikli muhallebisini hazırlarken dibinin tutmamasına dikkat etmeniz önemlidir. Bunun için irmikli muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirmeye devam etmelisiniz.