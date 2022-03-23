Putin amacına ulaştı mı? Peskov'dan yanıt! 0:00 / 0:00

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde bir ay dolmak üzereyken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, CNN'de Christiane Amanpour'un sorularını yanıtladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "askeri operasyonun" "önceden belirlenen planlara ve amaçlara kesinlikle uygun olarak devam ettiğini söyledi.

Amanpour'un "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna'da şimdiye kadar amaçlarına ulaştı mı?" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Öncelikle, henüz değil. Henüz başaramadı." dedi.

NÜKLEER TEHDİDİ

Peskov ayrıca, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Peskov, Putin'in taleplerini de tekrarlayarak, operasyonun ana hedeflerinin "Ukrayna'nın silahsızlaştırılmasını, tarafsız bir ülke olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Peskov, Kırım'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi ve Donetsk ile Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması" gerektiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik saldırı gerçekleştirdiği iddialarını reddeden Peskov, Rusya'nın yalnızca askeri hedeflere saldırdığını dile getirdi.

"NEDEN KORKUYORSUNUZ?"

Amanpour, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'in cezaevinde olduğunu, gazetecilerin, protesto yapanların gözaltına alındığı belirterek "Neden korkuyorsunuz?" diye sordu. Peskov bu soruyu şöyle yanıtladı;

"Kimse Navalny'den korkmuyor, Navalny suçlu. Kendi örgütünün ismini kullanarak dolandırıcılık yapıyordu. Suçlu olanlar hapiste olmalı."