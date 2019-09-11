Kendisini Vladimir Putin'in en iyi arkadaşı olarak tanımlayan Rus rapçi Timati, hükümeti destekleyen son müzik videosunu Youtube'da paylaştıktan sonra gelen aşırı negatif yorumlar dolayısıyla videoyu Youtube'dan kaldırdı.

Rapçi Timati "Moskova" isimli şarkısını Rusya'nın başkenti Moskova'da Pazar günü gerçekleşen şehir meclis seçimleri sırasında Youtube üzerinden paylaştı.

Şarkının sözleri Putin hükümeti tarafından atanan Moskova belediye başkanı Sergei Sobyanin'i överken, bu yaz muhalefet partisi adaylarının şehir meclisi seçimlerinden men edilmesi üzerine Moskova'da yapılan protestoları da eleştiriyordu.

Hükümet aleyhine olan protestolardan eşcinsel haklarına kadar birçok konuyu kapsayan şarkının videosunda Moskova'nın en bilinen turistik yerleri gösteriliyordu. Paylaşılan video 1 milyon 48 bin kişi tarafından beğenilmedi. Video Rusya'nın Youtube'unda "en çok beğenilmeyen video" rekoru kırdı. Aynı zamanda video dünya genelinde de "en beğenilmeyen ilk 30 video" listesine de girdi. Timati'nin paylaştığı şarkı sadece 85 bin beğeni aldı.

Timati, şarkı için hükümet tarafından para ödendiği iddialarını reddetti. Şarkıyı Youtube'dan "olumsuzluk dalgası"nı durdurmak için kaldığını söyledi.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Günümüzde hükümet hakkında yakınmak oldukça popüler bir şey, fakat benim kendi fikirlerim var." diye yazdı. "Protestolara gitmek yerine, siz de çalışmalı ve kendinizi geliştirmelisiniz." diye devam etti.

Gerçek adı Timur Yunusov olan Timati, Rusya'nın devlet başkanı Putin'i bir süper kahraman olarak gördüğü "En İyi Arkadaşım Vladimir Putin" isimli şarkısını 2015 yılında paylaşmıştı.

Rusya'nın en ünlü rapçilerinin çoğu muhalefeti destekliyor. Rusya'da rap dünyasının en iyisi Face lakaplı rapçi geçen ay Moskova'da muhalefet mitinginde sahne aldı. Oxford Üniversitesi mezunu rapçi Oxxxymiron, hükümet eleştirilerine destek veren açıklamalarda bulundu.