Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarının Çin'in ekonomisini geriletmeyi hedeflediğini bildirdi. Yıllık Direkt Hat (Direct Line) soru-yanıt toplantısında konuşan Putin, Çinli firmalara karşı engelleyici önlemler aldığını söyledi. Çin ile ilgili bir soru üzerine Putin, "Huawei’ye yönelik saldırıların nedeni, küresel bir güce karşı küresel rakip olan Çin’in gelişmesini durdurabilmek" dedi.

'RUSLARIN GELİR DÜZEYİ ARTIYOR'

Putin, bunun yanında Rus ekonomisinin düzelme yoluna girdiğine dair işaretler geldiğini belirterek, Rus vatandaşlarının yaşam standartlarının düzeleceği vaadinde bulundu. Uzun bir sürenin ardından Rus vatandaşlarının gelir düzeyinin giderek artmaya başladığını da belirten Putin bu yıl ve gelecek yıl Rus vatandaşlarının yaşam standartlarının artması konusunda önemli iyileşmeler sağlanacağı görüşünü dile getirdi. Ukrayna ile ilgili bir soru üzerine Putin, tutuklu bulunan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılmasından önce Moskova’nın bu ülkede tutulan Rus vatandaşlarının durumunu düşünmek zorunda olduğunu söyledi.