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Putin'in iddiaları doğru mu? Zaporijya'dan yeni uydu görüntüleri

Zaporijya Nükleer Santrali'ne ait yeni uydu görüntülerinde, Putin'in iddialarının gerçek olup olmadığı incelendi.

Putin'in iddiaları doğru mu? Zaporijya Nükleer Santrali'nden yeni görüntüler... - En son haberler
HABERTURK.COM
Zaporijya Nükleer Santrali'ne ait yeni uydu görüntülerinde, Putin'in iddialarının gerçek olup olmadığı incelendi.
ABD merkezli Maxar Technologies'e ait uydu görüntülerinde, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukraynalıların nükleer santraline saldırı gerçekleştirdiği iddiaları incelendi.
Ancak uydu görüntülerinde Zaporijya Nükleer Santrali'nde herhangi bir saldırı veya anormal hareketlilik olmadığı görüldü.

ZAPORİJYA İÇİN ALARM

Ulusal Bilimler Akademisi’ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü’nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya’da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.

Modelleme sonucunda radyasyonun ilk başta Belarus, Polonya ve Baltık ülkelerine doğru ilerlediği ancak radyoaktif partiküllerin ana yönünün ülkenin doğusu yani Donbas bölgesi olduğu belirtildi.

"ARTIŞLAR GÖZLENEBİLİR"

Donbas bölgesini işaret eden bilim insanları açıklamasında “Simüle edilen sürenin sonunda, radyonüklid naklinin ana yönü doğuya doğru, bunun bir sonucu olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinin yüzey havasındaki radyoaktif aerosollerin konsantrasyonunda artışlar gözlemlenebilir” denildi.

Enstitü, farklı zaman aralıklarındaki hava şartlarına göre modelleme yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

RUSYA NE DİYOR?

Rusya Savunma Bakanlığı ise Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumlar ilgili bir değerlendirme açıklaması yaparak santralin 18 Temmuz’dan itibaren Ukrayna ordusu tarafından bombalandığını ileri sürdü.

Bakanlık inceleme yaptığını ve buna göre saldırıların Marganets ve Nikopol yönlerinden başlatıldığını ifade etti. Bakanlık ayrıca Rus bilim insanları tarafından hazırlanan başka bir senaryonun haritasını hazırladı.

* Haberin görselleri Associated Press ve DHA'dan servis edilmiştir.
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