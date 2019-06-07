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Putin: Start anlaşmasını iptal etmeye hazırız!

HABERTURK.COM / İHA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da uluslararası haber ajansı temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Putin, ABD ile 2010 yılında imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'nı (New START) iptal etmeye hazır olduklarını söylerken, Venezuela'ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamadıklarını belirterek, "Venezuela'daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar." dedi.

Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da katıldığı ekonomik forumda yaptığı açıklamada, 2010 yılında ABD ile imzalanan Stratejik Silah Azaltma Antlaşması'nı (New START) yenileme konusunda kimsenin isteği olmaması halinde iptal etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Putin, "Kimse New START anlaşmasını uzatmak istemiyorsa, biz de uzatmayız. Biz defalarca anlaşmayı uzatmaya hazır olduğumuzu belirttik. Resmi bir müzakere süreci yok. Ve 2021'de her şey bitecek" dedi.

Anlaşma, eski ABD Başkanı Barack Obama ve Rus mevkidaşı Dmitry Medvedev tarafından 2010 yılında Prag'da imzalanmıştı. Anlaşma, 2021 yılında sona erecek.

New START anlaşması, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) antlaşması ile beraber süper güç silahlarının kontrolünü sağlıyor.
Washington ve Moskova, INF antlaşmasını karşılıklı suçlamalarla bu yılın başlarında iptal etmişti.

"İNŞA EDİLMİŞ BİR ŞEYİ YIKARAK ÇÖZÜM ARAMAK ZORUNDA DEĞİL"

İran siyasetiyle ilgili ABD ile Rusya'nın farklı görüşlere sahip olduğuna işaret eden Putin, "ABD'nin İran'a yönelik siyasetine katılmıyoruz. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin soru işaretleri olabilir ama bunları neden istişare etmiyoruz? Daha önce inşa edilmiş bir şeyi tümüyle yıkarak çözüm aramak zorunda değilsiniz." diye konuştu.

Venezuela konusunda askeri müdahale senaryolarını kınadıklarını vurgulayan Putin, "ABD'nin müttefikleri bile askeri müdahaleyi desteklemiyor. Başka ülkelerin iç işlerine karışmak son derece ciddi ve bazen trajik sonuçlara neden olabilir." ifadelerini kullandı.

"CEHENNEME GİDEN YOL İYİ NİYET TAŞLARIYLA DÖŞELİDİR"

Libya ve Irak'ta yaşananların, askeri müdahalenin olası kötü sonuçlarına yönelik örnekler olduğunu anlatan Putin, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Venezuela'da tüm taraflar bir araya gelerek krize siyasi bir çözüm bulmalılar. Rusya, Venezuela'ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamıyor. Venezuela'daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan askeri teknik sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar."

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