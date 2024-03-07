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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Qarabağ, Leverkusen'i salladı ama yıkamadı! - Futbol Haberleri

        Qarabağ, Leverkusen'i salladı ama yıkamadı!

        Azerbaycan temsilcisi Qarabağ ile Bundesliga lideri Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 22:56 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:56
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        Qarabağ, Leverkusen'i salladı ama yıkamadı!
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        UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Qarabağ ile Bundesliga lideri Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Bakü Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

        İlk yarıyı büyük bir baskıyla ve Leverkusen'e karşı üstün bir oyunla oynayan Qarabağ, 26. dakikada Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Yassine Benzia'nın şık golüyle 1-0 öne geçti. Juninho, 45+2. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.

        Bayer Leverkusen, 70. dakikada Florian Wirtz ile farkı 1'e indirdi. Maçın skorunu belirleyen golü 90+2'de Patrick Schick attı.

        Qarabağ Ağdam ile Bayer Leverkusen arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart Perşembe 23.00'te Almanya'daki BayArena'da oynanacak.

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